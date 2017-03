Door Julian Huijbregts, vrijdag 31 maart 2017 14:33, 8 reacties • Feedback

Hostingprovider Argeweb kampt sinds donderdagochtend met een storing. In de loop van de dag werden de problemen grotendeels opgelost, maar vrijdag ontstonden er nieuwe problemen. De hoster verwacht dat de problemen vrijdagmiddag om 15 uur verholpen zijn.

Volgens Argeweb begon de storing donderdag om 9.11 uur. Door een storing op de opslagomgeving waren daardoor 'diverse sites slecht tot niet bereikbaar', aldus de hostingprovider op zijn statuspagina. In de loop van donderdagmiddag wist Argeweb veel getroffen websites weer online te krijgen, maar op een aantal clusters bleven de problemen bestaan. Om half elf 's avonds meldde Argeweb dat alle websites weer online waren.

Vrijdagochtend werd de hostingprovider opnieuw getroffen door problemen. 'Er lijkt een hoge load te zijn op de clusters en we gaan websites migreren naar een ander cluster', meldde Argeweb 's ochtends. Vlak voor de middag kwam het bericht dat de impact zo groot is dat het langer zal duren om de problemen op te lossen dan was verwacht. Sites op een specifiek cluster zijn nog offline en die worden overgezet naar een nieuwe server. Argeweb verwacht dat alle problemen om 15.00 uur zijn opgelost.