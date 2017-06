Door Bauke Schievink, zondag 11 juni 2017 09:51, 45 reacties • Feedback

Een medewerker van hostingprovider Verelox uit Den Haag heeft alle servergegevens verwijderd. Dat betekent dat ook alle klantgegevens zijn gewist, en mogelijk ook niet allemaal meer terug te halen zijn. Daardoor is Verelox momenteel niet in staat om zijn diensten te verlenen.

Verelox heeft op zijn eigen website uitleg gegeven over wat er is gebeurd. Omdat een ex-medewerker naar het zich laat aanzien alle gegevens van de servers heeft verwijderd kunnen klanten geen gebruikmaken van de vps-diensten die Verelox aanbiedt. Het bedrijf hoopt binnen een week weer online te zijn. Inmiddels zijn alle dedicated servers alweer online, maar met de virtuele servers heeft Verelox meer tijd nodig. De hostingprovider raadt aan om alle serverwachtwoorden te wijzigen.

De problemen lijken vrijdag te zijn ontstaan, nadat klanten aangaven niet meer bij hun data te kunnen. Het is vooralsnog onduidelijk is of na de acties van de ex-medewerker, het nog mogelijk is om alle klantengegevens te herstellen. Verelox heeft beloofd om gedupeerde klanten te compenseren. Onduidelijk is wat de ex-medewerker ertoe heeft bewogen om de gegevens te verwijderen.