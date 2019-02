SK Hynix investeert 94 miljard euro in bouw vier fabrieken voor geheugenchips

De Koreaanse geheugenfabrikant SK Hynix is van plan om vier nieuwe fabrieken te bouwen. De fabrieken moeten op zo'n veertig kilometer van de Koreaanse hoofdstad Seoel verrijzen en de marktpositie van het bedrijf verbeteren.

De nieuwe fabrieken komen op een terrein van 4,5 miljoen vierkante meter ten zuiden van Seoel. De bouw moet in 2022 beginnen. Daarnaast investeert SK Hynix in twee bestaande geheugenfabrieken in Zuid-Korea. Verspreid over de komende tien jaar krijgen die een kapitaalinjectie van omgerekend 43 miljard euro.

Volgens Reuters moeten de nieuwe fabrieken en de upgrade van de bestaande locaties SK Hynix een betere concurrentiepositie geven ten opzichte van met name China. Dat land is de grootste afnemer van chips. China importeerde volgens Reuters in 2017 voor omgerekend 238 miljard euro aan chips. Het land wil echter minder afhankelijk zijn van buitenlandse aanbieders, mede door de handelsoorlog met de VS, en investeert daarom flink in zijn eigen chipproductie.

Details over de chips die de SK Hynix-fabrieken moeten gaan maken, zijn er nog niet. De chipindustrie is bezig met overstap naar 7nm en later 5nm, waarvoor de fabrikanten euv-machines willen gaan inzetten in plaats van machines op basis van immersielithografie. Daarnaast maken dram-fabrikanten zich op om ddr5 te maken. SK Hynix gaf tijdens de International Solid State Circuits Conference details over zijn ddr5-chips. Het bedrijf heeft volgens TechSpot een 16GB-ddr5-module geproduceerd die op 6,4Gbit/s per pin en op 1,1V werkt. Tegen 2022 zou ddr5 25 procent van de markt uitmaken, verwacht het bedrijf.