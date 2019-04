Samsung investeert 103 miljard euro om in 2030 grootste processormaker te zijn

Samsung investeert tot aan 2030 een bedrag van 133 biljoen Koreaanse won in de productie van processors. Omgerekend is dat zo'n 103 miljard euro. De Zuid-Koreaanse elektronicagigant wil daarmee 's werelds grootste fabrikant van logic chips worden.

Meer dan de helft van het bedrag, 73 biljoen Koreaanse won, wordt geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. De resterende 60 biljoen won wordt gebruikt om productiefaciliteiten te bouwen. Samsung spreidt de investeringen uit over twaalf jaar en gaat uit van een gemiddelde van 11 biljoen won per jaar. De plannen leveren in totaal vijftienduizend nieuwe banen op, schrijft Samsung.

Concrete details over de investeringen geeft Samsung nog niet. Het uiteindelijke doel is om 's werelds grootste processorfabrikant te worden. Samsung is al 's werelds grootste chipfabrikant, omdat het marktleider is bij de productie van geheugenchips. Welke concurrent het wil inhalen als het gaat om de productie van processors, zegt Samsung niet, maar waarschijnlijk gaat het om Intel.

Samsung maakt al eigen processors, zoals de Exynos-socs voor zijn smartphones. Of de elektronicagigant plannen heeft om eigen processors te maken voor bijvoorbeeld pc's en servers, is nog niet bekend. Samsung zou de nieuwe faciliteiten voor processorproductie ook kunnen inzetten om in opdracht van andere bedrijven processors te maken. AMD en Qualcomm hebben bijvoorbeeld geen eigen productiefaciliteiten.

Het is niet de eerste keer dat Samsung grote investeringsplannen aankondigt. Vorig jaar maakte het concern bekend in een periode van drie jaar 180 biljoen Koreaanse won te investeren in technologie, omgerekend zo'n 139 miljard euro. Daarbij ging het vooral om investeringen door Samsung Electronics in kunstmatige intelligentie, 5g en technologie voor autonome auto's.