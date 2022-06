Samsung investeert 175 miljard euro in onder meer robotica en halfgeleiders

Samsung is van plan in de komende drie jaar omgerekend 175 miljard euro te investeren in biofarmaceutica, kunstmatige intelligentie, halfgeleiders en robotica. Driekwart van die investeringen wordt in Zuid-Korea besteed, en er moeten 10.000 nieuwe werknemers bij komen.

Met de nieuwe investeringen van 240 biljoen Koreaanse won hoopt Samsung zijn marktpositie te versterken in deze markten, onder meer door het doen van overnames en fusies. Het bedrijf geeft geen details over deze overnames. Samsung noemt het een 'overlevingsstrategie', schrijft persbureau Reuters op basis van een statement van het bedrijf.

Het merendeel van de investeringen, driekwart, zal gedaan worden in Zuid-Korea. Daarnaast worden er tienduizend nieuwe werknemers aangenomen. De investeringen omvatten een eerdere investeringsaankondiging van omgerekend 125 miljard euro tot 2030. Die waren vooral gericht op de ontwikkeling van nieuwe chips.

Die investeringen zijn onderdeel van een groter plan van de Zuid-Koreaanse overheid om fors in de chipindustrie te investeren. De overheid doet dat door flinke belastingvoordelen aan te bieden. Naast Samsung kondigde destijds SK Hynix aan uit te breiden in Zuid-Korea en ook ASML draagt bij aan de uitbreiding van de chipindustrie in Zuid-Korea.

Met de nieuwe investeringsronde wil Samsung zich richten op meerdere sectoren. Onder meer biofarmaceutica, kunstmatige intelligentie, halfgeleidertechnologie en robotica. Het nieuwe driejarenplan is 33 procent groter dan het vorige. In 2018 maakte Samsung bekend 180 biljoen Koreaanse won te investeren in drie jaar tijd. Dat was destijds omgerekend 138 miljard euro.