Samsung wil 'processing-in-memory' toevoegen aan DDR5- en Lpddr5-geheugen

Samsung werkt aan DRAM-geheugen voor consumenten-pc's voorzien van een geïntegreerde chip die rekentaken kan uitvoeren op het geheugen, waardoor voor sommige taken geen cpu nodig is. Samsung past dat momenteel al toe in zijn HBM-PIM-chips voor serverhardware.

Samsung heeft zijn HBM-PIM-chips, ofwel high bandwith memory met processing-in-memory, in de praktijk getest in combinatie met een Xilinx Virtex Ultrascale+-accelerator voor AI-berekeningen. Samsung claimt dat dit prestatieverbeteringen tot 2,5x en energiebesparingen tot 60 procent oplevert. De fabrikant spreekt daarbij de intentie uit om near-memory processing-technologie, of processing-in-memory zoals Samsung het noemt, toe te voegen aan consumentengeheugen.

Volgens Tom's Hardware heeft Samsung op Hotchips 33 meer details daarover gegeven en gaat het om DDR4-, GDDR6 en Lpddr5x-modules. Op renders van Samsung is ook DDR5-geheugen met een programmable computing unit te zien. Samsung noemt dat een Axdimm, ofwel Acceleration DIMM.

Near-memory processing is nog een grotendeels theoretische technologie waar momenteel onderzoek naar gedaan wordt. In feite voegt het een geïntegreerde processor toe aan de bufferchip, die zelf rekentaken kan uitvoeren op de geheugenmodule. In februari maakte Samsung bekend te werken aan HBM2 met 'geïntegreerde AI-rekenkracht'.

Het idee achter de module is dat bepaalde AI-berekeningen op de geheugenmodule worden gedaan, zonder dat de cpu daaraan te pas komt. Daardoor hoeft er minder data heen en weer gestuurd te worden tussen de cpu en de geheugenmodule. Dat levert minder bottlenecks op, versnelt het uitvoeren van berekeningen en zorgt voor een lagere energieconsumptie, aldus Samsung. Het nadeel is dat er op de module ruimte moet worden vrijgemaakt voor de chip, zodat er minder geheugencapaciteit is.

Volgens Samsung zijn de modules met processing-in-memory al geschikt voor gebruik in standaard geheugensleuven, maar het bedrijf zegt tegen Tom's Hardware te hopen dat cpu-makers aanvullende ondersteuning voor de technologie gaan ontwikkelen, zodat de samenwerking tussen het geheugen en de processor geoptimaliseerd kan worden.

In februari kondigde Samsung het eerste geheugen aan dat voorzien was van een geïntegreerde processor, de HBM2 Aquabolt. Dat geheugen is voornamelijk bedoeld voor snelle dataverwerking in supercomputers en AI-applicaties. Samsung testte de processor bovendien in de Xilinx Virtex Ultrascale+ AI-accelerator.

Tests met HBM-PIM hebben volgens Samsung uitgewezen dat de techniek ook geschikt is voor geheugenmodules gericht op computers voor consumenten en ook voor geheugen in smartphones. In de eerste helft van 2022 hoopt Samsung het processor-in-memory-platform, of PIM-platform, gestandaardiseerd te hebben zodat andere fabrikanten er ook mee kunnen werken.