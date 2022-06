Vermeende line-up van Intel Raptor Lake-cpu's verschijnt online

De vermeende line-up van Intels komende Raptor Lake-processors is gepubliceerd. YouTube-gebruiker AdoredTV meldt dat deze chips beschikken over maximaal 24 cores en 32 threads. Raptor Lake wordt eind volgend jaar verwacht.

De Intel Raptor Lake-S-serie voor desktops krijgt volgens AdoredTV een hybride architectuur, net als Alder Lake. Dat wil zeggen dat de chips een combinatie van snellere cores met hyperthreading en enkele meer energiezuinige cores zonder hyperthreading zullen bevatten. Alder Lake krijgt naar verwachting maximaal acht snellere cores en acht energiezuinige cores, schrijft ook VideoCardz. Bij Raptor Lake zouden deze aantallen respectievelijk op maximaal acht snelle en zestien zuinige kernen liggen. Daarmee zou het core-aantal neerkomen op 24 cores en 32 threads. Dat komt overeen met eerder uitgelekte informatie van Moore's Law is Dead.

Volgens Jim van AdoredTV biedt Intel verschillende configuraties in de Raptor Lake-line-up, die onderling verschillen in het aantal snelle en zuinige cores. Volgens de informatie wordt de overklokbare K-serie voor enthusiasts geleverd in varianten met 24, 16 en 14 cores. Intel zou in andere series ook varianten met minder cores leveren, waaronder i3-processors met alleen vier snelle cores en Pentium-modellen met twee snelle cores.

De verschillende series zouden ook onderscheid bieden in de tdp. Chips uit de K-serie zouden een tdp hebben van 125W, net als in voorgaande generaties. De 'mainstream'-serie beschikt volgens de slide van AdoredTV over een tdp van 65W en chips uit de T-serie moeten een 35W-tdp krijgen. Alle varianten lijken een geïntegreerde gpu met 32 execution units te krijgen, met uitzondering van enkele i5-chips met 24 eu's en Pentium-chips met 16 van dergelijke eu's.

Verder zou Raptor Lake volgens AdoredTV ipc-verbeteringen meekrijgen ten opzichte van Alder Lake en meer L2-cache bieden. Er wordt ook gesproken over hogere kloksnelheden, met turbofrequenties tot 5,5GHz. De geheugenondersteuning zou ook verbeterd zijn; Raptor Lake zou officiële ondersteuning voor DDR5-5600-geheugen bieden. Alder Lake krijgt naar verwachting officiële ondersteuning voor maximaal DDR5-4800.