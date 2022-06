Eerste laptop van realme krijgt Windows 10, Intel Tiger Lake-cpu en 3:2-scherm

Realme brengt zijn eerste laptop uit. Het bedrijf voorziet deze realme Book van Windows 10, een Tiger Lake-cpu van Intel en een 3:2-scherm met IPS-paneel. De laptop verschijnt op 30 augustus in India en zou ook uit moeten komen op de Europese markt.

De realme Book komt beschikbaar in twee varianten, met een Intel Core i3-1115G4- of Core i5-1135G7-cpu. De i3 en i5 beschikken respectievelijk twee en vier cores met hyperthreading. De laptop maakt daarbij gebruik van de geïntegreerde gpu's van die processors; de i3-variant heeft een Intel UHD Graphics-gpu, terwijl de i5-versie een Xe-gpu heeft.

Het bedrijf voorziet de realme Book met i3-cpu van een 256GB-ssd en de i5-variant krijgt een 512GB-ssd. Beide modellen worden geleverd met 8GB geheugen, hoewel de i3-variant beschikt over Lpddr4x-3733-geheugen en de i5-versie Lpddr4x-4266-geheugen heeft.

Afbeeldingen via realme

Het 14"-scherm heeft verder een IPS-paneel met resolutie van 2160x1440 pixels. Daarmee heeft het paneel een relatieve schermverhouding van 3:2. Het scherm zou 100 procent van de srgb-kleurruimte kunnen weergeven en een piekhelderheid van 400cd/m² bieden. De realme Book heeft een 54Wh-accu die met 65W kan worden opgeladen via USB-C. De i5-variant biedt ondersteuning voor Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.2; bij het i3-model is dit respectievelijk Wi-Fi 5 en Bluetooth 5.1. De laptop is relatief dun, met een hoogte van 15,5mm op zijn dikste punt.

Verder beschikt de realme Book met i5-processor over een Thunderbolt 4-poort van het type C, een USB-C 3.2 Gen 2-aansluiting en een USB 3.1 Gen 1-connector van het type A, naast een 3,5mm-combojack voor audio en een microfoon. De Thunderbolt 4-poort wordt in het i3-model vervangen met een USB 3.2 Gen 2x2-aansluiting van het type C. De reguliere USB 3.2 Gen 2-connector ontbreekt.

TechRadar schrijft dat de laptop aanvankelijk wordt geïntroduceerd in India, maar uiteindelijk ook beschikbaar moet komen op 'bepaalde andere markten', waaronder Europa. De laptop is inmiddels opgedoken op de Indiase realme-website, waar het de realme Book Slim heet. De laptop wordt daar vanaf 30 augustus verkocht met een adviesprijs vanaf 46.999 roepies, wat omgerekend neerkomt op ongeveer 540 euro. De laptop staat nog niet op de Europese realme-website. Vermoedelijk volgen officiële europrijzen op een later moment, dichter bij de Europese release.