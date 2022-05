Realme begint verkoop eerste Realme Pad-tablet in Nederland

Realme heeft zijn eerste tablet in Europa uitgebracht. De Realme Pad kost 259 euro. De tablet draait op een MediaTek-processor die vooral is gericht op het spelen van games. Het apparaat draait op Android 11 met Realme's eigen skin er overheen.

De tablet staat op de site van Realme en kan daar ook gekocht worden. Aanvankelijk was het apparaat alleen te koop in India en China, maar inmiddels kan dat ook in Europa. De tablet is 6,9mm dik en weegt 440 gram. Realme zet de tablet vooral in de markt als een apparaat voor casual gaming, met name met de MediaTek Helio G80-processor. Die octacore-soc heeft een kloksnelheid van 2GHz. De tablet maakt daarnaast gebruik van de Mali G52 950MHz-gpu.

De tablet heeft een accu van 7100mAh die kan snelladen met 18W. Daarmee zou de tablet volgens Realme 12 uur video kunnen afspelen. Het apparaat heeft een scherm van 10,4" met een resolutie van 2000x1200 pixels, met bezels die het apparaat een screen-to-bodyverhouding van 82,5 procent geven. De tablet heeft daarnaast speakers die Dolby Atmos-geluid laten horen, en een frontcamera van 8 megapixel met een kijkhoek van 105 graden.

Realme levert de tablet met Android 11. Daarbovenop draait realme UI, de Android-schil van het bedrijf zelf. Of, en wanneer, de tablet wordt geüpgraded naar Android 12 is nog niet bekend. De tablet is nu al voor te bestellen en kost dan 199 euro in plaats van de reguliere 259 euro. Er is slechts één configuratie beschikbaar; het wifimodel met 4GB geheugen en 64GB opslag.