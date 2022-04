Het lijkt erop dat Android-tablets nog steeds een ondergeschoven kindje zijn. Er komt maar weinig uit en als er wat uitkomt, lijkt het niet spectaculair te zijn. Toch ligt het niet aan desinteresse van gebruikers. Als we alleen al kijken naar onze laatste en voorlaatste tabletround-up, zien we dat er veel lezers op afkomen. De round-ups zijn populairder dan onze reviews van high-end smartphones.

We zijn dan ook blij om te zien dat er naast Apple nog steeds fabrikanten zijn die zo nu en dan met een tablet op de proppen komen. Samsung, realme en Lenovo hebben onlangs een betaalbare tablet uitgebracht: de Samsung Galaxy Tab A8, De realme Pad en de Lenovo Tab M10 Plus. Al deze tablets kosten om en nabij de 200 euro en zijn bedoeld voor gebruikers die zo nu en dan aan mediaconsumptie doen of een simpel spelletje spelen. De goedkoopste Galaxy Tab A8 kost op het moment van schrijven 223 euro, de goedkoopste realme Pad wisselt voor 208 euro van eigenaar en de goedkoopste Lenovo M10 Plus gaat voor 199 euro over de toonbank.

Nu smartphones zo krachtig zijn dat zelfs budgettoestellen niet echt slecht meer zijn, zijn we benieuwd hoe het zit met tablets in deze prijscategorie. Zijn die inmiddels ook krachtig genoeg om je er geen buil aan te vallen, of is het nog steeds uitkijken geblazen? Je leest het in deze round-up.