Samsung brengt Galaxy Tab A8 eind december uit voor 229 euro

Samsung introduceert een nieuwe versie van zijn Galaxy Tab. De Tab A8 heeft een iets groter scherm van 10,5", met een beeldverhouding van 16:10, maar de schermresolutie is iets lager dan bij de voorganger. De Android-tablet kost 229 euro.

De Galaxy Tab A8 heeft een resolutie van 1920x1200 pixels. Dat is iets minder dan de Tab A7, die is uitgerust met een 10,4"-scherm met een beeldverhouding van 15:9 en een resolutie van 2000x1200 pixels.

Volgens Samsung heeft de Tab A8 een processor die tien procent sneller is dan de voorganger, maar welke chip er in de tablet zit, specificeert de fabrikant niet. In het vorige model zat nog een Snapdragon 662, maar van de huidige processor is alleen bekend dat het om een octacore gaat die een snelheid van 2GHz heeft. Wel is bekend dat de tablet wordt geleverd als 3GB-ram-optie met 32GB opslag, of als 4GB-model met 64GB of 128GB aan opslag. Ook is er een microSD-slot om de opslag uit te breiden.

De A8 heeft een frontcamera van 5 megapixel en op de achterkant een enkele camera met een 8-megapixelsensor. De tablet heeft een accu van 7040mAh die kan snelladen met 15W. Ook is er een 3,5mm-aansluiting aanwezig op het apparaat, naast de USB-C-poort.

De tablet is te koop met wifi of met LTE en heeft een adviesprijs die begint bij 229 euro. De tablet draait op Android 11 en komt eind december uit in Nederland.