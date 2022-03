Twitter gaat video's automatisch ondertitelen

Twitter gaat video's voorzien van automatische ondertiteling. Als iOS- en Android-gebruikers de video's gemutet hebben, verschijnt de ondertiteling standaard. Via de desktopsite moeten gebruikers eerst op de 'CC'-knop drukken.

Wanneer iOS- en Android-gebruikers ook ondertitels willen bij video's die niet gemutet zijn, moeten ze dat instellen via de toegankelijkheidsinstellingen van het apparaat, schrijft Twitter. De ondertitelingsoptie verschijnt alleen bij video's die vanaf 14 december zijn geüpload en wordt gefaseerd uitgebracht. Een woordvoerder zegt tegen The Verge dat er geen optie komt om slechte, inaccurate ondertiteling te melden. In welke talen de automatische ondertiteling beschikbaar komt, is niet bekend.

Eerder dit jaar voegde Twitter al ondertiteling toe bij audiotweets, al wordt daarbij de Nederlandse taal tot dusver niet ondersteund. Ook is die functie momenteel enkel voor iOS beschikbaar. Twitters audiochatfunctie Spaces heeft dit jaar eveneens liveondertiteling gekregen.