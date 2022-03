Videoland verhoogt prijzen Plus- en Premium-abonnement met 1 euro per maand

Streamingdienst Videoland verhoogt vanaf 18 januari 2022 de prijzen van zijn Plus- en Premium-abonnementen naar 9 en 11 euro per maand. Dat is een verhoging van 1 euro. De prijs van het Basis-abonnement blijft met 5 euro per maand ongewijzigd.

Klanten die na 15 december een Plus- of Premium-abonnement afsluiten, betalen per direct de nieuwe prijzen. Bestaande klanten krijgen deze maand een e-mail over de prijsverhoging en die geldt voor hen vanaf de eerste betaling na 18 januari 2022.

Videoland heeft de details over de prijsverhoging op zijn website gezet en stelt dat de prijzen omhooggaan om klanten 'nog meer exclusieve series, films en docu's' aan te bieden. In oktober verhoogde ook Netflix de prijzen van zijn abonnementen in Nederland en België.

Volgens de RTL Group, eigenaar van Videoland, heeft de streamingdienst meer dan een miljoen betalende abonnees. Eerder dit jaar werd bekendgemaakt dat RTL en Talpa gaan fuseren met als doel om Videoland te laten groeien en daarmee beter te kunnen concurreren met internationale streamingdiensten.