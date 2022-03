Amazon wil aanbod Nederlandse series en films op Prime Video uitbreiden

Amazon Studios heeft twee Nederlanders aangesteld voor de aankoop en productie van Nederlandse films en series. Amazon wil daarmee het aanbod van Prime Video uitbreiden voor de Nederlandstalige markt.

Amazon wil naar eigen zeggen het Nederlandse kijkerspubliek op Prime Video vergroten. Details over welke Nederlandse producties naar Prime Video komen, zijn nog niet bekend. Op de dienst staan al films en series uit Nederland, waaronder Zwartboek, Kruimeltje en Jiskefet. Ook maakte Amazon al nieuwe Nederlandse producties voor Prime Video, zoals comedyserie Trecx en oorlogsfilm De Oost.

Volgens Telecompaper had Prime Video begin dit jaar een marktaandeel van 7 procent in Nederland. Netflix staat op de eerste plaats met 43 procent en daarna volgen Videoland en Disney+ met respectievelijk 15 en 10 procent.

Streamingdiensten die in Europa actief zijn, moeten volgens Europese wetgeving minimaal 30 procent van hun eigen producties in Europa laten maken. Dat quotum werd in 2018 met een grote meerderheid aangenomen.

De twee nieuwe functies zijn Head of Originals The Netherlands en Head of Content Acquisition Benelux. Jacomien Nijhof krijgt eerstgenoemde functie. Zij was eerder als Hoofd Drama verantwoordelijk voor series van de Nederlandse omroep EO. De twee Nederlanders werken vanuit Amsterdam.