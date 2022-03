UvA-onderzoek: CoronaMelder is ondanks kosten van 23 miljoen euro moeite waard

De Nederlandse app CoronaMelder, die gebruikers op de hoogte kan stellen als ze in de buurt zijn geweest van iemand die later besmet bleek met corona, kostte in totaal 23 miljoen euro. Volgens onderzoek van de UvA leverde de app ook veel gezondheidswinst op.

De app heeft volgens onderzoeker Joost Poort van de Universiteit van Amsterdam afgelopen winter 110 tot 250 doden voorkomen, zegt hij in gesprek met NU.nl. Dat heeft hij berekend aan de hand van RIVM-cijfers. Er zijn geen berekeningen gemaakt van de voorkomen ziekenhuisopnames en voorkomen gevallen van long covid, de naam voor langdurige gevolgen na een corona-infectie.

De kosten zitten vooral in de doorontwikkeling en het beheer van CoronaMelder, dat 9,7 miljoen euro heeft gekost. De initiële ontwikkeling kostte 5 miljoen euro en communicatie 4,3 miljoen euro. De overige 4 miljoen euro ging op aan programma en beleid, zo blijkt uit cijfers die het ministerie van Volksgezondheid heeft verstrekt aan NU.nl.

CoronaMelder kwam ongeveer een jaar geleden uit. De app werkt met bluetooth en de gezamenlijke api van Google en Apple om op een geanonimiseerde manier te registreren bij welke apparaten een telefoon in de buurt is geweest. CoronaMelder is tot nu toe ongeveer 5,3 miljoen keer geïnstalleerd, blijkt uit de openbare statistieken. Bijna 200.000 personen hebben in de app aangegeven dat ze besmet waren na een positieve test. Ongeveer 200.000 mensen hebben zich laten testen na een melding in de app, waarvan er ongeveer 15.700 positief bleken.