CoronaMelder is verdwenen uit Huawei App Gallery

De CoronaMelder-app is verdwenen uit de Huawei App Gallery. Dat is vermoedelijk enige tijd geleden al gebeurd. CoronaMelder heeft nooit gewerkt met Huawei Mobile Services, alleen op Huawei-telefoons met Google-diensten aan boord.

CoronaMelder in Huawei App Gallery

De entry voor de app in App Gallery is verdwenen en uit de openbare statistieken blijkt dat de laatste download van CoronaMelder via App Gallery in augustus heeft plaatsgevonden. De verwijzingen naar de App Gallery vanaf de site van CoronaMelder verdwenen afgelopen zomer. Het is onduidelijk waarom dat is gebeurd, maar de listing in de downloadwinkel dubbelde vanaf het begin met die in de Play Store. Gebruikers van Huawei-telefoons met Google-diensten kunnen de app immers ook installeren vanuit de Play Store in plaats van de App Gallery.

In totaal is de app in de tien maanden dat hij beschikbaar was voor de App Gallery door iets meer dan 17.000 gebruikers geïnstalleerd. Dat steekt schril af bij de aantallen van de andere downloadwinkels. Hij is 2,25 miljoen keer uit de Apple App Store gedownload en 3,36 miljoen keer uit de Play Store.

CoronaMelder werkt met het GAEN-framework, Google Apple Exposure Notification. Apps van overheden kunnen daarmee bluetooth-sleutels op de achtergrond uitwisselen, iets dat apps standaard niet kunnen. Daardoor moeten gebruikers een seintje kunnen krijgen als blijkt dat ze bij iemand in de buurt zijn geweest die later positief getest is. Tweakers besteedde begin dit jaar aandacht aan het ontwikkeltraject van CoronaMelder. De app verzamelt zo min mogelijk data en het ministerie van VWS laat bij elke nieuwe versie een notaris checken of de versie in de downloadwinkels dezelfde is als op GitHub.

De app is nog altijd in gebruik. In de laatst gerapporteerde week hebben 5144 mensen zich laten testen na een melding in CoronaMelder, waarvan 550 een positief testresultaat kregen. Dat is het op een na hoogste aantal positieve testen na een melding in de app van dit jaar. Alleen de eerste week van dit jaar lag het aantal iets hoger. In totaal hebben bijna 260.000 via het CoronaMelder-systeem een positief testresultaat doorgegeven tot nu toe.