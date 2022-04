Tesla roept 119.000 Model S'en in VS terug vanwege voorbak die spontaan open kan

Tesla roept in de VS ongeveer 119.000 exemplaren van de Model S terug om de voorbak, te repareren, die open kan gaan tijdens het rijden. Ook alle tot september 2020 in de VS geleverde exemplaren van de Model 3 moeten terug, vanwege een probleem met de kofferbak.

Voorbak Tesla Model S

Het probleem met de Model S is groter en betreft meer exemplaren dan dat bij de Model 3. De terugroepactie in de VS behelst 356.309 exemplaren van de Model 3, waarvan naar schatting 1 procent het probleem met de kofferbak heeft. Dat zijn rond 3500 Model 3-exemplaren die het probleem zouden hebben. Die 356.309 auto's zijn vrijwel alle geleverde modellen in het land tussen 2017 en september 2020. Bij de Model S gaat het om 119.009 exemplaren, waarvan 14 procent het probleem met de voorbak of frunk zou hebben. Dat zijn dus naar verwachting rond 16.600 auto's met het issue.

Bij de Model 3 kan het herhaaldelijk openen en sluiten van de achterbak de kabel van de camera achterop beschadigen. Daardoor kan die stoppen met functioneren en is het beeld niet meer zichtbaar op het scherm. Bij de Model S kan de klep van de voorbak openschieten als de primaire sluiting faalt en de tweede sluiting niet goed werkt. Als dat gebeurt, hebben automobilisten geen zicht meer op de weg.

Het is onbekend of er in Nederland en België ook een terugroepactie komt. Een woordvoerder was telefonisch donderdag niet bereikbaar. Terugroepacties komen in de automarkt geregeld voor, hoewel het minder vaak gebeurt dat een fabrikant alle geproduceerde exemplaren terugroept, zoals nu bij de Model 3 gebeurt.