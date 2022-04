Tumblr laat voortaan minder 'gevoelige content' zien in iOS-app

Tumblr zal een ruimere interpretatie hanteren van 'gevoelige content' in zijn iOS-app. Hierdoor zal in de iOS-app minder 'gevoelige content' te zien zijn. Het bedrijf doet dit om te voldoen aan de App Store-richtlijnen. Op de website en in de Android-app van Tumblr verandert er niets.

Gebruikers van de iOS-app van Tumblr zullen bij zoekopdrachten mogelijk minder resultaten te zien krijgen als één of meerdere opgegeven zoektermen in de nieuwe ruimere interpretatie van 'gevoelige content' is opgenomen. In sommige gevallen zal er in de iOS-app dan ook helemaal geen resultaat te zien zijn.

In een blogpost schrijft het team van Tumblr dat ook sommige blogs niet meer toegankelijk zullen zijn via de iOS-app. Tenminste, als zij gemarkeerd staan als 'expliciet'. Gebruikers zullen dan een melding te zien krijgen op het scherm. Daarin wordt vermeld dat de content in kwestie verborgen is. Bij sommige gebruikers zullen er in de secties 'Volgend' en 'Interessant voor jou' ook minder suggesties te zien zijn.

Er is nog geen officiële lijst met trefwoorden gepubliceerd waaruit de ruimere interpretatie van gevoelige content moet blijken. Het Amerikaanse TechCrunch kon de hand leggen op een woordenlijst die werd samengesteld door Tumblr-gebruikers. Daarin staan trefwoorden die onder de ruimere interpretatie van gevoelige 'content' zouden vallen.

Tumblr geeft een motief voor de wijziging. "We moesten deze maatregelen doorvoeren om onze app in de App Store van Apple te houden en om in overeenstemming te zijn met hun beleid rond gevoelig materiaal", klinkt het. Het bedrijf schrijft ook dat het werkt aan 'meer bedachtzame oplossingen voor in de toekomst' en aan extra features die de iOS-ervaring 'minder beperkt' moet maken. Op de webpagina en op de Android-app geldt de ruimere interpretatie van 'gevoelige content' niet en verandert er vooralsnog niets.