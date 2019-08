Verizon verkoopt Tumblr aan eigenaar Wordpress

Verizon Communications heeft de microbloggingdienst Tumblr verkocht aan Automattic, een bedrijf dat onder andere eigenaar is van Wordpress. Ongeveer tweehonderd personeelsleden van Tumblr zijn onderdeel van de overname.

Volgens The Wall Street Journal is de verkoop van Tumblr aan Automattic onderdeel van een reorganisatie van Verizon Media Group, het mediaonderdeel van Verizon waaronder bijvoorbeeld ook The Huffington Post en TechCrunch vallen. Details over de overname, zoals een overnamebedrag, zijn niet bekend. Volgens Axios ligt het overnamebedrag echter ver onder de 20 miljoen dollar.

Dat is flink minder dan wat Yahoo in 2013 voor Tumblr betaalde: 1,1 miljard dollar. In 2017 nam Verizon Yahoo over en kreeg het daarmee Tumblr in handen. Tumblr heeft 450 miljoen blogs, maar de groei is eruit en de dienst is verlieslijdend. Tumblr loopt wat gebruikers betreft ver achter op socialemediaconcurrenten als Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest.

In mei werd al duidelijk dat Verizon Tumblr van de hand wilde doen. De enige potentiële overnamekandidaat die publiekelijk interesse toonde, was Pornhub. De nieuwe eigenaar, Automattic, maakt bekend de huidige pornorestricties van Tumblr in stand te houden. Automattic bezit naar Wordpress ook diensten als Jetpack, Simplenote en Longreads. Toen de dienst zijn hoogtijdagen beleefde, betrof een groot deel van de Tumblr-blogs pornografie, maar Yahoo deed porno na zijn overname in 2013 in de ban.