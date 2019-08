Huawei toont vingerafdrukscanner achter lcd

Huawei heeft op de eigen ontwikkelaarsconferentie HDC een prototype getoond van een telefoon met lcd en vingerafdrukscanner achter het scherm. Die technologie zit in huidige telefoons achter oledschermen.

De technologie zou werken met een infraroodcamera, meldt twitteraar Xiaomishka. De technologie van huidige optische vingerafdrukscanners achter schermen werkt niet met een lcd, omdat het onmogelijk is om door de backlight van een lcd heen te kijken. Pixels van oledschermen hebben geen backlight nodig en dus kan een optische scanner daar tussendoor kijken.

Huawei gaf de demonstratie op de eigen ontwikkelaarsconferentie HDC in de Chinese stad Shenzhen. Het is onbekend of Huawei de technologie zelf heeft ontwikkeld of dat het gaat om een scherm van een toeleverancier. Het Chinese BOE, dat onder meer het scherm leverde voor de Mate 20 Pro van vorig jaar, heeft bijvoorbeeld een lcd met vingerafdrukscanner achter het scherm aangekondigd.

Het is onbekend of Huawei de technologie op korte termijn wil gaan gebruiken. Op dit moment maken veel goedkopere modellen van de fabrikant gebruik van capacitieve vingerafdrukscanners aan de achterkant van het toestel. Dat is goedkoper om te produceren en sneller in gebruik dan de optische scanners achter oledschermen.