Europese zoeksites verwerpen Google-veiling voor Android-zoekmachinekeuzescherm

Europese zoekmachines uiten hun ongenoegen over Googles plan om een veiling te houden voor de selectie van de vier zoekmachines die vanaf volgend jaar in een scherm aan Android-gebruikers worden gepresenteerd. Ze kunnen een ervan kiezen als standaardzoekmachine.

De Duitse zoekmachine Ecosia noemt deze selectiemethode van Google 'onethisch en concurrentiebeperkend' en zegt dat het om die redenen niet deelneemt aan 'Googles omzetgenererende veiling'. Het bedrijf omschrijft deze methode als monopolistisch, schadetoebrengend gedrag, vindt dat Google hiermee kunstmatige schaarste creëert en roept de zoekgigant op om hiermee te stoppen. Ecosia vindt dat gebruikers de optie verdienen om geheel vrij hun gewenste zoekmachine te kiezen en dat 'keuze niet moet worden geveild aan de hoogste bieder'. De zoekmachine stelt dat Google met deze veiling discriminatie een nieuwe vorm heeft gegeven en iedereen behalve zichzelf laat betalen, iets dat Ecosia niet wil accepteren.

Ecosia zegt dat het inkomsten gebruikt om bomen te planten en dat het daarom niet ingaat op dure biedingsoorlogen. Het bedrijf gaat zijn opties en bezwaren voorleggen aan de Europese Commissie. De Franse zoekmachine Qwant veroordeelde de veilig van Google ook al en datzelfde deed Gabriel Weinberg, de ceo van DuckDuckGo. Weinberg hekelt vooral het feit dat er betaald moet worden om in aanmerking te komen voor slechts vier keuzemogelijkheden. Daarmee krijgen consumenten niet alle keuzes die ze verdienen en daarvan profiteert Google, aldus Weinberg.

Google gaf begin deze maand aan dat er vanaf volgend jaar een keuzescherm komt, zodat Android-gebruikers meerdere zoekmachines als keuze krijgen voorgeschoteld zodra ze voor het eerst hun telefoon instellen. Ze kiezen dan welke zoekmachine in de zoekbalkwidget komt te staan en welke zoekmachine als standaard in Chrome wordt ingesteld. Deze keuze kan later nog wel worden aangepast.

Dit keuzescherm krijgt vier zoekmachines waar gebruikers uit kunnen kiezen en om tot die vier te komen, heeft Google de veilingmethode bedacht. Dat werkt op basis van een biedingssysteem. Zoekmachines die zich aanmelden, moeten per land een bedrag opgeven dat zij willen betalen om in het keuzescherm te mogen verschijnen. Naast zijn eigen zoekmachine toont Google dan drie andere, gebaseerd op het bedrag dat zij bieden. Als er minder dan drie kandidaten zijn, komen ook willekeurige kandidaten aan bod die zich hebben aangemeld, maar geen bod hebben gedaan. Tot 13 september kunnen zoekmachines zich aanmelden.

Google komt met deze veiling en het keuzescherm als reactie op een boete van 4,34 miljard euro. De Europese Commissie legde die boete in juli 2018 op, omdat Google zijn machtspositie bij Android zou misbruiken. De zoekgigant is tegen de boete in beroep gegaan.