Frankrijk kijkt of Microsoft DuckDuckGo benadeelt met slechte zoekresultaten

De Franse toezichthouder Autorité de la Concurrence gaat kijken of Microsoft kleine concurrenten benadeelt door slechte zoekresultaten door te geven. Veel kleinere Europese zoekmachines gebruiken resultaten van Bing.

Kleine zoekmachines hebben vragen gekregen van de toezichthouder over de overeenkomsten met Microsoft, meldt Bloomberg. Kleinere partijen als DuckDuckGo, Ecosia en Qwant maken gebruiken van Bing om gebruikers zoekresultaten te tonen. De toezichthouder beweert dat gebruikers op Bing.com betere resultaten krijgen dan de kleine concurrenten tonen. Dat zou misbruik van marktmacht zijn.

Microsoft is geen grote speler op gebied van zoekmachines, want daar is Google de dominante partij. De vragen kunnen leiden tot een formeel onderzoek en uiteindelijk tot een forse boete. Microsoft zegt mee te werken aan de verzoeken van de Franse toezichthouder.