Zoekmachines vragen toezichthouders om strengere regels voor keuzeschermen

DuckDuckGo, Ecosia en Qwant zijn niet blij met het browserkeuzescherm op mobiele apparaten dat sinds een paar jaar de norm is. De zoekmachines vragen toezichthouders en politici om techbedrijven aan strengere regels te houden.

De bedrijven achter de drie zoekmachines doen dat in een open brief over het browserkeuzescherm. Ze refereren daarbij niet specifiek aan het keuzescherm dat Google sinds 2020 in Android heeft geïmplementeerd, maar wel aan de pas aangenomen Digital Markets Act van de Europese Unie. Daarin zijn ook regels opgenomen over 'digitale poortwachters'. Zoekmachines DuckDuckGo, Ecosia en Qwant roepen internationale toezichthouders en politici op om regels te maken die de browserkeuzeschermen van zulke poortwachters beter regelen. Ze noemen specifiek tien principes waaraan een keuzescherm zou moeten voldoen. Ook moet het volgens hen makkelijker worden om in een besturingssysteem van standaardzoekmachine te wisselen. De bedrijven vinden dat nu te moeilijk.

Zo zou het gratis moeten zijn om deel te nemen aan een keuzescherm. Google liet zoekmachines eerder meedoen aan veilingen om een plaats in het zoekmachinekeuzescherm te krijgen, maar stopte daar vorig jaar mee. De zoekmachines vinden ook dat keuzeschermen altijd als duidelijke instelling te zien moeten zijn en niet alleen bij het instellen van het apparaat, en het zou regelmatig actief getoond moeten worden aan gebruikers. De zoekmachines willen daarnaast dat een keuze breder wordt geïmplementeerd. Als een gebruiker op een apparaat kiest voor een bepaalde zoekmachine, zou die ook op andere apparaten en in bijvoorbeeld zoekwidgets moeten veranderen. Ook zouden er geen technische obstakels moeten zijn om een standaardzoekmachine en app te verwijderen, zoals een browser.

De zoekmachinebedrijven roepen beleidsmakers wereldwijd op om de door hen voorgestelde regels toe te passen. Ze prijzen de Europese Unie omdat verschillende van hun voorstellen al in de DMA zijn opgenomen. "De effectiviteit van het EU-mandaat en de regulerende machten wereldwijd hangen af van hoe poortwachters deze regels implementeren om aan deze nieuwe regels te voldoen." Ze denken dat poortwachters niet volledig zullen voldoen aan alle regels zolang de toezichthouders niet duidelijk maken hoe ze de regels zullen handhaven.