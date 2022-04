Gebruikers kunnen Google verzoeken contactgegevens uit zoekresultaten te halen

Google heeft een formulier online gezet waarmee gebruikers kunnen verzoeken om links met privégegevens, zoals e-mailadres en fysiek adres, uit de zoekresultaten te verwijderen. Dat moet onder meer intimidatie van internetgebruikers en fraude lastiger maken.

Die verzoeken konden al voor bijvoorbeeld creditcardnummers, maar gebruikers kunnen de verzoeken nu ook indienen als hun contactgegevens ongewild openbaar online staan, meldt Google. Daarbij gaat het onder meer om e-mailadressen, fysieke adressen en logingegevens.

Er zijn wel beperkingen aan de verzoeken, want Google zal de gegevens niet weghalen van nieuwssites of overheidswebsites. Bovendien moeten gebruikers de zoekmachine per URL verzoeken om die uit de zoekresultaten te halen. Het is niet mogelijk om aan de hand van bijvoorbeeld een e-mailadres alle pagina's die het adres vermelden, uit de zoekresultaten te laten halen. Google heeft de voorwaarden voor verwijdering uit de zoekresultaten online gezet. De resultaten verdwijnen uiteraard alleen uit de Google-zoekmachine en niet uit andere zoekmachines of van het web als geheel.

Google neemt de stap, omdat het internet zich altijd ontwikkelt. "Met informatie die naar boven komt op onverwachte plaatsen en die in gebruik is op nieuwe manieren, moeten we ons beleid en onze beschermingsmaatregelen mee veranderen", aldus de zoekgigant.