Sony kondigt Xperia 1 IV-telefoon op 11 mei aan

Sony heeft een evenement aangekondigd voor 11 mei. Daarop zal de fabrikant zijn nieuwe topmodel Xperia 1 IV laten zien. De Japanse fabrikant heeft in dit jaar tot nu toe geen nieuwe modellen aangekondigd.

Render Xperia 1 IV met aangepaste belichting

Het evenement is op woensdagochtend 11 mei om negen uur Nederlandse tijd, meldt Sony. De uitnodiging zelf toont verder niets, maar de trailer laat de vorige Xperia 1-modellen zien en meldt dat het tijd is 'for the next 1'. Ook is kort een render in beeld, al geeft die weinig weg. De render toont alleen een scherm zonder inkeping en met randen aan zowel de boven- als de onderzijde. Aan de zijkant is ook een knop met vermoedelijk een vingerafdrukscanner zichtbaar. Daaronder zit vermoedelijk een cameraknop.

De aankondiging volgt later dan vorige aankondigingen van Xperia 1-modellen, die telkens in februari plaatsvonden. De release van die modellen was telkens wel later in het jaar, rond het begin van de zomer. Sony kan de telefoon deze keer dichter op de release aankondigen of de release volgt juist later in het jaar.