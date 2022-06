Maandag begint telecombeurs Mobile World Congress in Barcelona. Vorig jaar was de beurs in juni; het jaar ervoor was hij afgelast. Toch zijn telefoonmakers hun modellen in de afgelopen jaren blijven aankondigen rond de tijd dat de beurs traditioneel plaatsvond. Waarom eigenlijk?

In februari 2020 was corona nog een virus dat vooral om zich heen had gegrepen in de Chinese stad Wuhan en een grootschalige uitbraak in Europa met lockdowns leek nog een fictief filmscenario. De eerste grote beurs wereldwijd die niet doorging, was het Mobile World Congress in Barcelona, dé telecombeurs die bij iedereen die iets met smartphones of mobiele netwerken doet, rood omrand in de agenda staat.