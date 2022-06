Qualcomm kondigt Snapdragon 8 Gen 1 met acht cores en 8k-raw mogelijkheid aan

Qualcomm heeft zijn aankomende vlaggenschipprocessor getoond. De Snapdragon 8 Gen 1 is de opvolger van de 888 en heeft een Armv9-architectuur met acht cores. De soc bevat ook Qualcomms X65-modem voor 5G.

Qualcomm kondigde de nieuwe soc aan tijdens een eigen evenement. De Snapdragon 8 Gen 1 is de soc die de high-end-telefoons van volgend jaar moet aansturen. De soc presteert volgens het bedrijf twintig procent beter dan de vorige generatie, en is dertig procent efficiënter. Het is de eerste soc van het bedrijf die wordt uitgebracht onder de nieuwe naamgeving.

De Snapdragon 8 Gen 1 is een octacore-processor op een 4nm-procedé die gebruik maakt van Arms meest recente Armv9-architectuur. De chipset heeft een primaire Cortex-X2-kern die op 3GHz draait, en drie secundaire kernen op basis van Cortex-A710 op 2,5GHz. Ook bevat de soc vier cores op basis van Cortex-A510 met een snelheid van 1,8GHz.

Qualcomm zegt niet welke gpu de chipset heeft, alleen dat het gaat om een nieuwe Adreno-gpu die beelden dertig procent sneller zou renderen dan de 888. De soc heeft ook Qualcomms nieuwste X65-modem aan boord voor 5G.

Qualcomm heeft voor het eerst al zijn camera-opties samengevoegd in een nieuwe merknaam, Snapdragon Sight. Het bedrijf gebruikt dezelfde Spectra-ISP, al werkt die voortaan met 18bit in plaats van 14. Daarmee kan de image signal processor 240 foto's van 12 megapixel per seconde maken, of 8k-beelden in HDR10 Plus schieten, en zelfs 8k-raw beelden. Daarnaast bevat de soc een vierde, losstaande ISP die is bedoeld voor een always-on-camera. Verschillende telefoons die binnenkort uitkomen zouden van de nieuwe soc gebruikmaken, waaronder de OnePlus 10 Pro en de Realme GT2 Pro.