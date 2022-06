Realme kondigt GT2 Pro officieel aan als eerste flagshiptoestel van het merk

Realme-ceo Sky Li heeft de naam bekendgemaakt van zijn eerste flagshiptelefoon, de GT2 Pro. De naam en vrijwel alle specificaties waren eerder al uitgelekt. Tegelijk met de aankondiging zijn er opnieuw afbeeldingen van het toestel verschenen.

De Realme GT2 Pro is naar verluidt voorzien van de komende Snapdragon 8 Gen 1-soc van Qualcomm. Het toestel zal draaien op Realme UI 3.0, de Android 12-skin van het merk. De GT2 Pro zal verder voorzien zijn van een 120Hz-amoledscherm van 6,8". Ook zou het toestel 12GB Lpddr5-geheugen en 256GB UFS 3.1-opslag krijgen. De smartphone moet daarnaast voorzien zijn van een selfiecamera met 32-megapixelresolutie en een primaire 50-megapixelcamera met optische beeldstabilisatie.

Op renders van OnLeaks is te zien dat het toestel lijkt op een Google Nexus 6P en voorzien is van nog twee camera's, waaronder een met groothoeklens. Ook zou het toestel voorzien zijn van 125W-snelladen. Het toestel moet in het eerste kwartaal van 2022 wereldwijd uitkomen voor ongeveer 555 euro. Overigens zijn geen van deze details tot op heden door Realme bevestigd, behalve nu dus de naam via ceo Sky Li op Twitter. De GT2 Pro deelt zijn naam overigens met een smartwatch van Huawei. De Huawei GT2 Pro kwam in september 2020 uit.