Google brengt Android 12 uit voor alle Pixel-smartphones vanaf de Pixel 3

Google maakt Android 12 beschikbaar voor alle Pixel-smartphones, beginnend bij de Pixel 3. De vandaag aangekondigde Pixel 6-serie wordt daarnaast standaard met Android 12 geleverd. Later dit jaar komt het besturingssysteem naar smartphones van andere fabrikanten.

Google brengt Android 12 uit voor alle moderne Pixel-toestellen, wat betekent dat de Pixel 3, 3 XL, 3A, 3A XL, 4, 4A, 4A 5G, 4 XL en de Pixel 5 en 5A vanaf vandaag het besturingssysteem ontvangen. Op 28 oktober komen de Pixel 6 en Pixel 6 Pro daarnaast officieel uit en worden direct met het nieuwste besturingssysteem geleverd. Later dit jaar krijgen andere smartphones ook een upgrade naar Android 12, waaronder nieuwere toestellen van Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Vivo en Xiaomi. Wanneer die fabrikanten hun eigen Android 12-schil uitbrengen is, afgezien van Oppo, nog niet precies bekend.

Android 12 introduceert een geheel vernieuwd uiterlijk onder de naam Material You. Het nieuwe ontwerp legt de nadruk op overzichtelijkheid en bevat in bijvoorbeeld de instellingen veel minder informatie dan voorheen, zo bleek eerder uit de Android 12-preview van Tweakers. Android 12 trekt daarnaast de kleuren van de achtergrond door in de systeemthema's voor een consistente visuele ervaring. Het besturingssysteem introduceert vernieuwde notificaties, verschillende nieuwe widgets en directe controle over de privacy van de gebruiker door middel van het nieuwe Privacy Dashboard

Android 12