Google brengt stabiele versie van Android 12 uit, Pixel-upgrade volgt later

Google heeft Android 12 beschikbaar gemaakt op het Android Open Source Project. Daarmee is de nieuwe versie van het smartphone-OS officieel uitgebracht. In de komende weken volgt een upgrade voor Pixel-apparaten en later komt het OS uit voor andere telefoons.

"Vandaag pushen we de Android 12-broncode naar het AOSP en brengen we officieel de nieuwste versie van Android uit", schrijft Google op de Android-ontwikkelaarsblog. Het bedrijf meldt dat Pixel-eigenaren 'in de komende paar weken' een upgrade naar Android 12 kunnen verwachten. Meestal brengt Google tegelijk met de AOSP-release ook een Pixel-upgrade uit, maar ditmaal is dat dus niet het geval.

Het besturingssysteem komt 'later dit jaar' beschikbaar voor apparaten van andere fabrikanten. Daarbij noemt Google Samsung Galaxy-toestellen en smartphones van OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo en Xiaomi. XDA Developers meldde eerder al dat Google naar verwachting Android 12 op 4 oktober zou uitbrengen.

Google kondigde Android 12 in mei al aan tijdens zijn I/O-presentatie en bracht sindsdien verschillende bètaversies uit. Volgens de techgigant hebben ruim 225.000 mensen dergelijke Android 12-testversies uitgeprobeerd op ondersteunde smartphones. Daarbij werden volgens het bedrijf bijna 50.000 probleemmeldingen gedaan.

Android 12 beschikt onder andere over een geheel vernieuwde interface, met een zogeheten Material You-design. Het OS krijgt onder andere meer gepersonaliseerde systeemthema's, die worden gebaseerd op de achtergrond van gebruikers. Nadat gebruikers een achtergrond instellen, kiest het systeem op basis van kleuren uit die wallpaper welke accentkleuren getoond moeten worden in de menu's, toggles en knoppen van het OS. Tweakers testte eerder dit jaar een Android 12-bètaversie en schreef daarover een preview.

Later deze maand introduceert Google naar verwachting zijn Pixel 6- en Pixel 6 Pro-smartphones, die geleverd zullen worden met Android 12. Deze toestellen beschikken onder andere over een door Google ontworpen Tensor-soc, waarover recent al details uitlekten.

Android 12