OnePlus brengt Android 12-update naar Nord 2 5G in Europa

OnePlus voorziet de Nord 2 5G in Europa vanaf dinsdag van de OxygenOS 12-update met Android 12. Het Chinese merk begon op 1 juni met de uitrol van het nieuwere besturingssysteem, maar om onbekende redenen bleef Europa bijna drie maanden langer op Android 11 steken.

De OnePlus Nord 2 5G kreeg in de afgelopen week in India een vijfde beveiligingsupdate voor OxygenOS 12 en deze versie lijkt nu breed in Europa uitgerold te worden. Diverse Tweakers melden op het forum dat ze de C.09- of C.10-update ontvangen hebben en ook op het OnePlus-forum zijn er Europeanen die nu kunnen upgraden naar Android 12. De initiële Android 12-update, C.04, werd op 1 juli aangekondigd.

OnePlus bracht de Nord 2 5G eind juli 2021 uit in Europa als opvolger van de midrangespin-off OnePlus Nord. Het toestel moet twee grote Android-updates krijgen en komt dus nog in aanmerking voor Android 13. Verder heeft OnePlus drie jaar beveiligingsupdates voor het toestel beloofd. Ondertussen is de testfase voor OxygenOS 13 met Android 13 al begonnen voor de recentere OnePlus 10 Pro, die begin dit jaar is uitgekomen.