Dell kondigt nieuwe Aurora-desktop aan met Intel 13th Gen en RTX 40-series

Dell kondigt een nieuwe Alienware-desktop aan in zijn Aurora-lijn. De Aurora R15 kan worden uitgerust met de Intel 13th Gen Raptor Lake-processor en recent aangekondigde RTX 40-videokaarten van Nvidia.

Volgens Dell kan de nieuwe Aurora worden uitgerust met de RTX 4090 van Nvidia en een Intel Core i9-13900K. Om dit alles van stroom te voorzien levert Dell de pre-build desktop met een voeding van 1350watt. Ook de koeling is geüpgraded naar een AIO met 240mm fans. Tot nu to leverde Alienware AIO met 120mm fans, maar dat is voor de nieuwe generatie Intel-processors niet meer voldoende denkt de fabrikant.

Naast een RTX 4090, kan er ook een andere RTX 40-videokaart worden geleverd bij de Aurora R15, al wordt nog niet gespecificeerd welke dat zijn. Ook is het mogelijk om voor een RTX 3090 Ti te gaan of een grafische kaart van AMD tot de Radeon RX 6900 XT. Verder kan de pc alleen worden uitgerust met DDR5-ram, tot maximaal 64GB. Voor opslag is er de optie voor een 4TB NVMe-drive, wat nog kan worden aangevuld met een hdd van maximaal 2TB.

Het is nog niet bekend wat de vanafprijs wordt voor de nieuwe Aurora. De desktop van Alienware moet dit najaar beschikbaar komen.