Intel brengt Arc A770-desktopvideokaart in oktober uit vanaf 329 dollar

Intel brengt zijn Arc A770-desktopvideokaart op 12 oktober uit. De videokaart krijgt een adviesprijs vanaf 329 dollar. Het bedrijf rept nog niet over de beschikbaarheid van de lager gepositioneerde Arc A750, maar komt later deze week met meer details.

Gelsinger bevestigt tijdens zijn Innovation-keynote dat de A770, het topmodel in de Arc-serie, op woensdag 12 oktober uitkomt vanaf 329 dollar. Intel deelt geen europrijs voor de videokaart, maar omgerekend en met btw komt dit momenteel neer op 415 euro.

Volgens de topman is de Arc A770 inmiddels verstuurd naar media. Dat komt overeen met eerdere geruchten, die stellen dat het reviewembargo van de videokaart op 5 oktober verloopt. Als dat waar is, dan zouden de eerste reviews een week voor de officiële release verschijnen. Gelsinger bevestigde deze datum echter niet. De topman ging ook niet in op de Arc A750-videokaart. Ryan Shrout van Intel stelt op Twitter echter dat 'later deze week' nieuws over die gpu volgt.

Intel deelde eerder de specificaties van de Arc A770 al. Deze videokaart krijgt een gpu met 32 Xe-cores en 8GB of 16GB GDDR6-geheugen met een bandbreedte van 560GB/s. Intel introduceert zelf een Arc A770 Limited Edition-referentiekaart, die alleen wordt geleverd met 16GB vram. Met zijn adviesprijs vanaf 329 dollar positioneert Intel de videokaart tegenover de GeForce RTX 3060, waarvoor Nvidia dezelfde adviesprijs rekent.

De release van Intels Arc-videokaarten is tot nu toe niet vlekkeloos verlopen. De Arc A770 stond aanvankelijk in de planning voor afgelopen zomer, maar Intel stelde de release van zijn Arc-kaarten uit. Het bedrijf had bij de introductie van Arc onder meer last van driverproblemen en tegenvallende prestaties bij bepaalde games. Tweakers schreef een achtergrondverhaal over de moeizame introductie van Arc.