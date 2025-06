Intel Arc A770

Intel introduceert stapsgewijs zijn videokaarten en gpu's op basis van de Alchemist-architectuur. Na de wat magere prestaties van de Arc A380 is het nu de beurt aan de A770-kaarten om concurrentie te bieden aan AMD en Nvidia. Die concurrentiestrijd zal vooral in het middensegment beslecht moeten worden, want hoewel de A770-gpu pakweg drie keer zo groot is als de A380, zitten de prestaties, en de prijs, in dat segment. De A770 is desalniettemin de krachtigste Arc-gpu die Intel met deze generatie uitbrengt.

De A770 die we getest hebben, is de A770 Limited Edition, die door Intel zelf beschikbaar werd gesteld. De A380-kaart daarentegen werd door gebruiker Lucofski uit China geïmporteerd en aan ons uitgeleend. Het feit dat Intel samples uitlevert, zou op zijn minst een indicatie moeten zijn dat het bedrijf inmiddels voldoende vertrouwen in zijn product heeft.

In deze review vergelijken we de A770 met zijn concurrenten van AMD en Nvidia. Daarbij kijken we naar zowel de prijsstelling als de prestaties van de Arc-kaart. We hanteren vooral de introductieprijzen zoals die door de verschillende fabrikanten gecommuniceerd zijn, want het prijsverloop van de 3000-serie van Nvidia en de 6000-serie van AMD was in de afgelopen achttien maanden nogal een rollercoaster. Hoe dat met de Intel-kaart zal verlopen, is koffiedik kijken, waarbij vooral de beschikbaarheid van kaarten een cruciale rol zal spelen. Kan Intel voldoende kopers verleiden?