OBS krijgt ondersteuning voor AV1-encoding op AMD RX 7000- en Intel Arc-gpu's

Open Broadcaster Software voegt ondersteuning toe voor de AV1-encoders in AMD Radeon RX 7000- en Intel Arc-gpu's. Daarmee kunnen gebruikers de codec gebruiken om pc-beelden op te nemen. AV1-ondersteuning voor Nvidia's RTX 40-serie werd eind vorig jaar al toegevoegd.

Ondersteuning voor de AV1-videocodec voor de nieuwste gpu's van Intel en AMD werd toegevoegd in OBS Studio versie 29.0. AV1 wordt momenteel alleen nog ondersteund in de Windows-versie van OBS Studio; de Linux-versie kan nog niet overweg met de codec. AV1 is momenteel vooral geschikt om beelden op te nemen, aangezien diensten als YouTube en Twitch de codec op dit moment nog niet ondersteunen.

Het encoderen van AV1-beelden wordt momenteel alleen ondersteund door AMD's Radeon RX 7000-serie op basis van de RDNA3-architectuur, Intels Arc Alchemist-videokaarten en Nvidia's GeForce RTX 40-serie. Laatstgenoemde kreeg in november vorig jaar al AV1-ondersteuning op OBS Studio. Bepaalde eerdere gpu's van AMD, Intel en Nvidia ondersteunden al wel het decoderen van AV1-beelden.

In OBS Studio 29.0 wordt ook ondersteuning voor Intels HEVC-encoder toegevoegd, eveneens alleen in de Windows-versie. De software krijgt ook een aantal andere nieuwe features, waaronder enkele nieuwe audiofilters, en verschillende bugfixes.