AMD kondigt eerste Radeon RX 7000-laptop-gpu's op basis van RDNA3 aan

AMD kondigt zijn eerste losse laptop-gpu's op basis van RDNA 3 aan. De fabrikant introduceert varianten met maximaal 32 compute-units en powerlimits tot 120W. Laptops met de videokaarten komen vanaf februari uit.

AMD introduceert tijdens de CES-beurs vier verschillende RDNA3-laptop-gpu's. De Radeon RX 7600M XT is daarvan het hoogst gepositioneerde model. Deze gpu is gericht op 1080p-gaming met hoge framerates. De gpu in kwestie beschikt over 32 compute-units, voor een totaal van 2048 streamprocessors. Daarmee levert de videokaart volgens AMD tot 21,4Tflops aan fp32-rekenkracht met 'gameclocks' tot 2,3GHz. De RX 7600M XT heeft powerlimits van 75 tot 120W.

De Radeon RX 7600M is een iets lager gepositioneerd model. Deze videokaart krijgt 28 cu's, wat neerkomt op 1792 streamprocessors. Volgens AMD levert de RX 7600M tot 21,4Tflops aan singleprecisionrekenkracht, met powerlimits van 50 tot 90W. Beide videokaarten worden uitgerust met 8GB GDDR6-geheugen en een 128bit-geheugenbus. Het geheugen van de XT-variant is wel iets sneller, met 18Gbit/s ten opzichte van 16Gbit/s voor de non-XT-gpu. Beide videokaarten hebben daarnaast 32MB Infinity Cache.

AMD komt daarnaast met twee Radeon RX 7000S-videokaarten, in de vorm van een RX 7700S en RX 7600S. Deze zijn respectievelijk vrijwel identiek aan de Radeon RX 7600M XT en RX 7600M, maar hebben lagere powerlimits. De RX 7700S verbruikt maximaal 100W, terwijl dat bij de RX 7600S maximaal 75W betreft.

De videokaarten krijgen allemaal de functies die bij de RDNA3-architectuur horen, zoals geïntegreerde cores voor AI-werk, verbeterde raytracingcores en ondersteuning voor hardwarematige AV1-encoding. De gpu's ondersteunen ook SmartAccess Memory, ook wel resizable bar, waarmee een processor in een keer de volledige hoeveelheid vram kan benaderen. Voorheen kon dat alleen met blokken van 256MB.

Daarbij krijgen de videokaarten SmartShift, waarmee het stroomverbruik van de cpu en gpu wordt gebalanceerd voor een betere accuduur. Nieuw is SmartShift RSR, waarmee render- en upscalingtaken worden verdeeld onder de cpu en gpu. Later dit jaar krijgen de RDNA3-gpu's ook ondersteuning voor FSR 3.0, een nieuwe versie van AMD's temporalupscalingtechniek die nieuwe frames kan interpoleren.

AMD claimt dat de Radeon RX 7600M XT 18 tot 39 procent sneller is dan de voorgaande Radeon RX 6600M. Volgens de gpu-maker presteert de videokaart beter dan de RTX 3060 8GB- en 12GB-desktopvideokaarten van Nvidia. De laptop-gpu presteerde beter dan die Nvidia-kaarten in negen geteste games. Er zijn nog geen onafhankelijke gemaakte benchmarks beschikbaar.

Dit zijn de eerste lager gepositioneerde RDNA3-videokaarten van AMD. Het bedrijf bracht tot op heden alleen zijn RX 7900-topmodellen voor desktops uit. Vermoedelijk beschikken de vier nieuwe laptopvideokaarten over een Navi 33-gpu. AMD bevestigt dit niet officieel, maar een recente software-update in AMD's ROCm-software bevestigde al dat Navi 33-gpu's maximaal 32 cu's krijgen. De eerste laptops met de nieuwe Radeon RX 7000-videokaarten verschijnen in februari, maar er is nog geen concrete verschijningsdatum.