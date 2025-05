Het jaar 2023 is amper begonnen en Nvidia brengt al een nieuwe videokaart uit, in de vorm van de GeForce RTX 4070 Ti. Vorig jaar werd de nieuwe generatie videokaarten afgetrapt door de luxe RTX 4090 en RTX 4080, waarna concurrent AMD zijn Radeon RX 7900 XT en RX 7900 XTX uitbracht. De volgende zet in dit schaakspel is van het groene kamp en in deze review lees je wat de RTX 4070 Ti in huis heeft.

De GeForce RTX 4070 Ti is de volgende toevoeging aan de line-up van de RTX 40-serie en wat oorspronkelijk de RTX 4080 12GB had moeten zijn. Nvidia kondigde laatstgenoemde kaart als hoger gepositioneerd model aan, maar zag naderhand in dat het verwarrend kan zijn om twee verschillende gpu's met verschillende prestateniveaus onder dezelfde naam uit te brengen. De fabrikant besloot het uitbrengen van de al aangekondigde RTX 4080 12GB te annuleren. Dezelfde videokaart zien we nu dus terug in de vorm van de RTX 4070 Ti, met precies dezelfde specificaties.

Geen Founders Edition, wel een adviesprijs

Wat wél een verandering heeft ondergaan, is de adviesprijs. Bij de presentatie van de RTX 4080 12GB had Nvidia het nog over 899 Amerikaanse dollar; voor de RTX 4070 Ti stelt de fabrikant deze identieke hardware nu vast op 799 dollar. In europrijzen voor de Benelux vertaalt zich dat naar 910 euro, wat anders ongeveer 1100 euro zou zijn geweest. Dat maakt van de RTX 4070 Ti nog beslist geen goedkope videokaart en belangrijk is daarbij dat dit een vanafprijs betreft. Ook bij de hoger gepositioneerde modellen is sprake van hoge vanafprijzen, maar van de RTX 4070 Ti brengt Nvidia geen Founders Edition op de markt. Dat betekent dat consumenten enkel de modellen van boardpartners kunnen kopen en in die selectie zullen alleen de eenvoudigste uitvoeringen op de gegeven adviesprijs uitkomen. Wie een luxer model met betere, stillere koeling en een uitgebreidere stroomvoorziening wil, betaalt altijd meer.

Volgens Nvidia is de RTX 4070 Ti vooral geschikt voor 1440p-gaming met een hoge refreshrate. Het nieuwe GeForce-model moet vooral voor eigenaren van een GTX 1080 Ti of RTX 2080 interessant zijn, waarmee de fabrikant indirect lijkt te erkennen dat kopers voor hetzelfde bedrag tegenwoordig een minder high-end videokaart krijgen.