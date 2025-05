Slides tonen prestaties en prijs Nvidia GeForce RTX 4070-desktopvideokaart

Er zijn slides verschenen waarin details en prijzen van de Nvidia GeForce RTX 4070 worden gedeeld. De videokaart zou soortgelijke prestaties als de RTX 3080 bieden bij gebruik van DLSS zonder Frame Generation. De videokaart moet 599 dollar gaan kosten.

Nvidia positioneert de GeForce RTX 4070 als een gpu voor 1440p-gaming met 100fps, blijkt uit slides die VideoCardz vroegtijdig heeft gepubliceerd. Volgens prestatieclaims presteert de videokaart gelijk aan de GeForce RTX 3080. Die claims gelden voor gameprestaties met DLSS-upscaling zonder gebruik van de Frame Generation-feature, die werd geïntroduceerd in DLSS 3.0.

De videokaart zou in diezelfde gevallen gemiddeld ongeveer 20 procent sneller zijn dan de RTX 3070 Ti en 30 procent sneller dan de RTX 3070. Bij gebruik van Frame Generation, waarmee met Tensor-cores extra frames geïnterpoleerd worden, moeten de prestaties gemiddeld 40, 70 en 80 procent hoger liggen dan bij de RTX 3080, 3070 Ti en 3070. In de slides staan geen details over prestaties zonder DLSS. Volgens bronnen van VideoCardz is de RTX 4070 in games gemiddeld 15 procent langzamer dan de RTX 4070 Ti, die Nvidia eerder dit jaar heeft uitgebracht.

De videokaart krijgt volgens de slides een adviesprijs van 599 dollar. Die prijs is al eerder uitgelekt, maar lijkt nu bevestigd te zijn. De slides noemen donderdag 13 april als releasedatum. Nvidia heeft de gpu officieel nog niet aangekondigd, hoewel het bedrijf de RTX 4070 eerder heeft genoemd in een persbericht. Volgens eerder uitgelekte slides krijgt de GeForce RTX 4070 een AD104-gpu met 5888 CUDA-cores. De videokaart moet daarnaast 12GB GDDR6X-geheugen krijgen op een 192bit-geheugenbus. De totale bandbreedte moet daarbij 504GB/s bedragen. De tgp zou 200W bedragen.