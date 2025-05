Nvidia GeForce RTX 4070 Ti komt 5 januari uit voor 799 dollar

Nvidia kondigt zijn GeForce RTX 4070 Ti voor desktops aan. Deze gpu werd eerder aangekondigd als RTX 4080 12GB en beschikt over 7680 CUDA-cores. De videokaart krijgt een adviesprijs van 799 dollar en komt op 5 januari uit. Nvidia introduceert geen eigen Founders Edition.

De Nvidia GeForce RTX 4070 Ti krijgt een AD104-gpu met 7680 CUDA-cores, een boostclock van 2,61GHz en een tbp van 285W. De videokaart beschikt daarnaast over 12GB GDDR6X-geheugen. Nvidia claimt dat de RTX 4070 Ti tot 40Tflops aan shadingrekenkracht biedt. De fabrikant claimt daarbij dat de gpu sneller is dan de RTX 3090 Ti in verschillende games. De eerste uitgelekte 3DMark-resultaten suggereren dat de RTX 4070 Ti-prestaties tussen die van de RTX 3090 en 3090 Ti in liggen.

De videokaart is daarnaast gebaseerd op de Lovelace-architectuur, net als de eerder aangekondigde RTX 4090 en 4080. Daarmee ondersteunt de videokaart features zoals DLSS Frame Generation en shader execution re-ordering. De gpu wordt geproduceerd op TSMC's 4N-procedé, dat ook wordt gebruikt voor Nvidia's Hopper-gpu's voor datacenters.

De RTX 4070 Ti is identiek aan de eerder aangekondigde RTX 4080 12GB, waarvan de release vorig jaar door Nvidia werd geannuleerd na kritiek. Deze RTX 4080 12GB had namelijk minder CUDA-cores dan de RTX 4080 16GB, die tegelijk werd geïntroduceerd. Daarmee zou Nvidia in eerste instantie met twee RTX 4080-videokaarten komen, beide met een ander prestatieniveau. De RTX 4080 12GB had een adviesprijs van 1099 euro voordat hij werd geschrapt.

De GeForce RTX 4070 Ti komt op 5 januari uit. De videokaart krijgt volgens Nvidia een adviesprijs van 799 dollar, wat omgerekend en met btw neerkomt op ongeveer 910 euro. Van deze gpu komt geen Founders Edition-referentiemodel van Nvidia beschikbaar, maar alleen aangepaste modellen van boardpartners. Het is onbekend of deze modellen de adviesprijs van 910 euro halen.

Nvidia GeForce RTX 4070 Ti