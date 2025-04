Software-update Gigabyte bevestigt komst GeForce RTX 4070 12GB en RTX 4060 8GB

Gigabyte lijkt de komst van een Nvidia GeForce RTX 4070 en RTX 4060 te bevestigen. Het bedrijf voegt ondersteuning voor die twee videokaarten toe aan zijn Control Center-software, waarmee gebruikers onder meer de snelheid van fans kunnen instellen.

Ondersteuning voor de twee onaangekondigde RTX 40-gpu's verscheen in Gigabyte Control Center-versie 23.03.02.01, merkte techwebsite VideoCardz op. De update voegde ondersteuning voor een Gigabyte RTX 4070 Aero OC 12GB en Gigabyte RTX 4060 Gaming OC 8GB toe aan de software. Daarmee bevestigt het bedrijf onder meer dat de RTX 4070 12GB geheugen krijgt. De RTX 4060 moet dan 8GB geheugen krijgen.

Er gaan al langer geruchten rond over de komst van een GeForce RTX 4070 met 12GB GDDR6X-geheugen. Deze videokaart moet een AD104-gpu met 5888 CUDA-cores krijgen, naast een 192bit-geheugenbus en een tgp van 200W. Naar verwachting wordt de RTX 4070 op 12 april aangekondigd en komt deze een dag later uit. De RTX 4060 krijgt mogelijk 3072 CUDA-cores en lijkt dus 8GB geheugen te krijgen. Het is niet bekend wanneer die gpu uitkomt. Volgens VideoCardz verwachten boardpartners dat deze kaart 'op zijn vroegst' in mei verschijnt.