Gerucht: Nvidia brengt in juli RTX 4060 Ti met 16GB geheugen uit

Nvidia werkt volgens leaker MegasizeGPU aan een GeForce RTX 4060 Ti-model met 16GB geheugen. Over de 4060 Ti gaan al langer geruchten, maar over een 16GB-model werd nog niet gesproken. De 16GB-versie zou in juli verschijnen, twee maanden later dan de 8GB-versie.

Volgens de leaker brengt Nvidia de RTX 4060 Ti met 8GB geheugen in mei uit en komen in juli de reguliere 4060 met 8GB geheugen en de 4060 Ti met 16GB geheugen uit. Verdere details meldt de leaker niet. Het ligt voor de hand dat de 16GB-versie net als de 8GB-gpu's een 128bit-geheugenbus heeft. De 8GB-Ti-versie krijgt volgens eerdere geruchten 4352 CUDA-cores. Nvidia kondigt de kaarten mogelijk in mei aan.

GeForce RTX 4060 Ti (16GB) PG190 SKU 363



Available in July — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) 9 mei 2023