Nvidia schuift release GeForce RTX 4060 naar voren, is nu te koop vanaf 29 juni

Maar dat is nu juist het probleem, de 7600 zit veel te duur in de markt, de 3060 is nog altijd veel te duur voor wat je krijgt. Wanneer de 4060 dan nog duurder in de markt gezet wordt is dat nooit een aantrekkelijke keuze, tenzij je in een vacuum aan het kijken bent naar alleen de 3060, 4060 en 7600. Die kaarten zijn op dat prijspunt hun geld niet waard en dus ook nooit aantrekkelijk.
Als je nu eens wat verder kijkt in de pricewatch zie je dat de RX6600 ronde de €199-€219 verkrijgbaar is ( categorie: Videokaarten
)
Als consument moet je minimaal een 30% (en eigenlijk meer richting de 50%) gen on gen verbetering verwachten op een gelijk prijspunt, de 7600 is ballpark net geen 30% beter dan de RX6600, en zou dus ongeveer net zoveel moeten kosten als dat de RX6600 kost (waarna de RX6600 naar beneden had gemoeten, zodat we eindelijk weer een redelijke instap kaarten hebben op +-€150), tussen de €199 en €219 dus, die €289 die je nu ziet is veel en veel te duur, en alleen al daarom moet je die kaart dus op dit moment niet eens overwegen. Zonde van je geld, tussen de RX6600 en RX7600 zit gen on gen een achteruitgang qua prijs performance. Dat betekent dat een 4060 die over het algemeen langzamer zal zijn dan de 7600, maar wel iets meer features heeft ook maximaal rond dat bedrag mag zitten in een concurrerende markt als je niet teveel wil betalen.
Doordat 3060's nog op 300+ zitten, 7600's op €289 en de 4060 een net zo belachelijke instap krijgt van €329 kan je al zien dat de markt nog altijd niet hersteld is. Het beste advies op dit moment is dus simpelweg geen enkele van deze idioot geprijsde kaarten kopen, als je nu echt iets wil kopen, kies dan voor een van de weinige kaarten van de vorige generatie die enigszins OK geprijsd zijn. Want geen enkele van deze nieuw geïntroduceerde kaarten in het lagere segment is aantrekkelijk geprijsd en helaas de meeste van de vorige generatie ook nog steeds niet. Zeker de Nvidia kaarten. AMD prijst de 6000 serie kaarten over het algemeen iets aantrekkelijker, maar ook daar is het zoeken naar een goede deal (vaak N22 kaarten).
[Reactie gewijzigd door Dennism op 23 juli 2024 15:13]