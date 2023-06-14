Nvidia schuift release GeForce RTX 4060 naar voren, is nu te koop vanaf 29 juni

Nvidia schuift de release van de GeForce RTX 4060-videokaart naar voren. De gpu is nu vanaf 29 juni beschikbaar.

De niet-Ti-versie van de RTX 4060 zou aanvankelijk ergens in juli uitkomen, maar op social media bevestigt Nvidia dat dat nu 29 juni geworden is. Eerder lekte er al een intern document uit waarop die vervroegde datum te zien was. Deze videokaart krijgt een AD107-gpu met 3072 CUDA-cores en 24MB L2-cache. De gpu wordt standaard geleverd met 8GB geheugen en haalt een geheugenbandbreedte tot 272GB/s. De RTX 4060 moet volgens Nvidia 329 euro gaan kosten.

De 4060 Ti met 8GB aan geheugen kwam al in mei beschikbaar, maar de variant met 16GB geheugen staat nog gepland voor een release in de loop van juli.