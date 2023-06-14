EU dreigt met miljardenboete om machtsmisbruik van Googles advertentietools

De Europese Commissie beschuldigt Google in een voorlopig oordeel van machtsmisbruik betreffende zijn advertentiediensten. Het bedrijf zou zijn eigen diensten al sinds 2014 de voorkeur geven. De EC wil Google hierdoor mogelijk een deel van zijn verkooptools laten 'afstoten'.

Volgens de Europese Commissie is de grootste zorg dat Google 'zijn marktpositie mogelijk heeft gebruikt om zijn eigen bemiddelingsdiensten te bevoordelen'. Dergelijke diensten bemiddelen tussen adverteerders, en partijen die die reclames op hun websites tonen. Doordat Google zijn eigen bemiddelaars voortrekt, zouden die van andere partijen min of meer buitenspel zijn gezet, aldus de EC. Dat zou niet alleen concurrenten van de techgigant hebben geschaad, maar ook de kosten voor adverteerders hebben verhoogd, aangezien Google hierdoor een hoog tarief kan vragen voor zijn dienst.

Het zou voornamelijk gaan om Googles advertentie-uitwisselingsplatform AdX, dat zoveel aan de verkoop- als koopkant een voorkeursbehandeling zou krijgen door de advertentiediensten DV 360 en Google Ads. Zo zou AdX nog kunnen bieden nadat alle andere partijen al hadden geboden en wist het platform ook al van tevoren wat de waarde was van de hoogste biedingen.

Aan de verkoopkant zou Google Ads vrijwel alleen geboden hebben op zijn eigen AdX-platform waardoor het volgens de EC een groot voordeel had ten opzichte van de concurrentie. "Google vertegenwoordigt de belangen van zowel kopers als verkopers. Tegelijkertijd bepaalt Google de regels over hoe de vraag en het aanbod elkaar moeten ontmoeten. Dit leidt tot inherente en diepgaande belangenverstrengeling."

De EC zegt er geen vertrouwen in te hebben dat Google zijn gedrag verandert. De Commissie is bang dat als deze van Google eist om zijn diensten enkel aan te passen, het bedrijf gewoon zal blijven doen wat het nu doet. Eurocommissaris Margrethe Vestager stelt dat Google vermoedelijk enkel zijn gedrag op 'een subtiele wijze' aanpast om het moeilijker te maken het op te sporen. Daarom zegt de EC dat haar bezwaren enkel kunnen afnemen als Google een deel van haar diensten in zijn geheel afstoot, zoals Doubleclick for Publishers en AdX. Google riskeert tevens een boete van maximaal tien procent van zijn jaarlijkse, wereldwijde omzet als het bedrijf schuldig wordt bevonden.

Google zegt in een reactie het oneens te zijn met het oordeel van de Europese Commissie, schrijft onder meer The Verge. "Onze advertentietechnologie helpt websites en apps met het financieren van hun content en om bedrijven, groot en klein, op effectieve wijze nieuwe klanten te bereiken. Het onderzoek van de Europese Commissie focust zich op een klein aspect van onze advertentietak en is niet nieuw." Google zegt 'gepast' te zullen reageren op de beschuldigingen.

De EC begon in 2021 al met het antitrustonderzoek. Het betreft hier een voorlopige conclusie. Google krijgt nu eerst de gelegenheid om op de zorgen van de Europese Commissie te reageren, alvorens de EC een eindoordeel velt en met daadwerkelijke consequenties komt.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 14-06-2023 17:56
62 • submitter: Anonymoussaurus

14-06-2023 • 17:56

62

Submitter: Anonymoussaurus

Lees meer

Google biedt EU aan advertentiediensten aan te passen, maar wil niets afstoten
Google biedt EU aan advertentiediensten aan te passen, maar wil niets afstoten Nieuws van 14 november 2025
EU geeft Google 2,95 miljard euro boete voor machtsmisbruik op advertentiemarkt
EU geeft Google 2,95 miljard euro boete voor machtsmisbruik op advertentiemarkt Nieuws van 6 september 2025
Reuters: EU wil Google niet langer dwingen om advertentiediensten af te stoten
Reuters: EU wil Google niet langer dwingen om advertentiediensten af te stoten Nieuws van 31 augustus 2025
'Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager gaat niet door in die rol'
'Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager gaat niet door in die rol' Nieuws van 16 augustus 2024
Europese mediabedrijven klagen Google aan wegens misbruik advertentiemacht
Europese mediabedrijven klagen Google aan wegens misbruik advertentiemacht Nieuws van 28 februari 2024
EU gaat akkoord met strengere regels rondom politieke advertenties
EU gaat akkoord met strengere regels rondom politieke advertenties Nieuws van 7 november 2023
Europa volgt VS en wil Google opsplitsen om concurrentie te bevorderen
Europa volgt VS en wil Google opsplitsen om concurrentie te bevorderen Nieuws van 22 juni 2023
Duitse waakhond: Google belemmert concurrentie met bundelen Automotive-diensten
Duitse waakhond: Google belemmert concurrentie met bundelen Automotive-diensten Nieuws van 21 juni 2023
Amerikaans ministerie van Justitie wil Google opsplitsen
Amerikaans ministerie van Justitie wil Google opsplitsen Nieuws van 26 januari 2023
EU-Commissie onderzoekt of Google zijn advertentietechnologie voorrang gaf
EU-Commissie onderzoekt of Google zijn advertentietechnologie voorrang gaf Nieuws van 22 juni 2021
Google krijgt Franse boete van 220 miljoen euro voor misbruik advertentiemarkt
Google krijgt Franse boete van 220 miljoen euro voor misbruik advertentiemarkt Nieuws van 7 juni 2021
Google en AppNexus ontkennen betrokkenheid bij plannen Adblock Plus
Google en AppNexus ontkennen betrokkenheid bij plannen Adblock Plus Nieuws van 14 september 2016
Meer producten en artikelen
Politiek en recht Google Advertenties Concurrentie Concurrentiebeding Europese unie

Reacties (62)

-Moderatie-faq
62
56
31
3
0
18
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Northside 14 juni 2023 18:15
En zoals met al die andere serieuze boetes voor de grote techbedrijven zal Google dit eindeloos juridisch aanvechten en over tien jaar wordt dan besloten dat ze toch niet hoeven te betalen.

Dit soort boetes zijn vaker opgelegd, maar is er ook al eens eentje betaald?

Edit: jullie hebben gelijk, ik dacht dat de boetes niet betaald werden maar dat is omdat de beroepszaken nog lopen.

[Reactie gewijzigd door Northside op 25 juli 2024 08:06]

Anders @Northside14 juni 2023 18:38
Tot nu toe heeft Google elke beroepszaak verloren bij het Europese Hof. Er lopen nog beroepen voor de twee monsterboetes van 2,42 miljard en 4 miljard, maar tot dusver is de opmerking "er wordt dan besloten dat ze toch niet hoeven te betalen" niet onderbouwd door de werkelijkheid.
lenwar
@Northside14 juni 2023 18:41
https://eur-lex.europa.eu/budget/data/DB/2023/en/GenRev.pdf

In 2021 was er een inkomstenstroom van 16mld euro uit boetes.

Voor 2022 moet het nog doorberekend worden
oltk @theduke198914 juni 2023 22:39
Je hebt net een antwoord gehad dat dit wappietaal is en een ongeoorloofde en onterechte beschuldiging.
Alle boetes staan online.
Robbierut4 14 juni 2023 17:58
"cost of doing business" - Google nadat ze in de toekomst de boete betaald hebben en alsnog massale winsten maken.
Cergorach @Robbierut414 juni 2023 18:36
10% van vorig jaar zou $28 miljard zijn. Dat is bijna de helft van de winst vorig jaar... Dat houd op 'cost of doing business' te zijn, zeker als de EU eist dat Google zichzelf opsplitst.

Ik noem dit behoorlijk 'flexen' van de EU. Ik denk dat dit nodig is, maar ik vraag me ook wat de VS hierop te zeggen heeft (gezien er een handelsoorlog broeit tussen de EU/VS)...
Robbierut4 @Cergorach14 juni 2023 18:56
Het opsplitsen gaat pijnlijk zijn ja.

Maar volgens het artikel zijn ze al sinds 2014 hiermee bezig.
Om dan te vergelijken met de winst van 1 jaar vind ik wel wat misleidend, een eerlijker vergelijking zou zijn met de winst sinds 2014.

Dan valt die 28 miljard ineens enorm mee.
dmantione
@Robbierut414 juni 2023 19:35
Het klinkt me niet heel redelijk om bedrijven al te bestraffen op het moment dat er nog geen oordeel ligt. Eerst het oordeel, dan de kans om je gedrag aan te passen, lijkt me heel redelijk. En als ze hun gedrag na boete niet aanpassen mogen ze gewoon nog een keer 28 miljard bloeden.
jpsch @Robbierut414 juni 2023 19:57
Volgens mij is opsplitsen juist niet pijnlijk en is dat de manier voor koerswinst waar ze op sturen (natuurlijk wel gewongen, zodat Google geen blaam heeft). Een soort Standard Oil.

https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Oil
HooksForFeet @Cergorach15 juni 2023 01:38
De EC heeft andere kartelwaakhonden geraadpleegd in deze, waaronder de VS en het VK, en z’n aanbevelingen deels ook op hun reactie gebaseerd. Ik gok dat Amerika hier zomaar in mee kan gaan.
FONfanatic @Cergorach15 juni 2023 11:22
De VS kent ook wetten tegen economisch machtsmisbruik. Handelsoorlogen gaan over tarieven en concurrentieverhoudingen.
Cergorach @FONfanatic15 juni 2023 13:10
Natuurlijk heeft de VS wetten tegen economisch machtsmisbruik. De handelsoorlog zijn machtsspelletjes tussen mogendheden en een van de grootste Amerikaanse techbedrijf geforceerd opsplitsen is toch wel een behoorlijke 'flex' vanuit de EU, waar de VS wellicht niet zo blij mee zal zijn. Er zal menig Amerikaan zijn die zich afvraagt waarom de EU wel even kan beslissen dat 'hun' techbedrijf moet opsplitsen...
Verwijderd @Cergorach16 juni 2023 02:41
Nou, MC Donalds mag ook hier geen chloor in de kippen gebruiken, of High Fructose Corn Syrup in hun producten kappen. Zelfde met Coca cola etc.

Al deze bedrijven hebben de EU heel graag als afzetmarkt. En dan mogen zij ook alle regels volgen.

Daar hebben die Amerikanen weinig aan te zeggen. Te druk bezig met chloor en corn syrup te eten vermoed ik.
Cergorach @Verwijderd16 juni 2023 07:30
Regels volgen hier, sure, dat heeft geen echt effect in de VS. Maar nu besluiten we hier dat het bedrijf daar moet opsplitsen.
Mathijs Kok @Robbierut414 juni 2023 18:49
"cost of doing business" - Google nadat ze in de toekomst de boete betaald hebben en alsnog massale winsten maken.
Je snapt dat het om 50% van de winst, net onder de $30.000.000.000 kan gaan? Met daarna nog de eis het bedrijf ingrijpend te veranderen?

Denk je dan dat de directie de eerste aandeelhoudersvergadering zou overleven? Ik niet.
NicoHF @Mathijs Kok14 juni 2023 20:12
Waar komt die 50% vandaan?

Ik las dit in het artikel ' maximaal tien procent van zijn jaarlijkse, wereldwijde omzet als het bedrijf schuldig wordt bevonden'.
Robbierut4 @NicoHF14 juni 2023 20:19
Vorig jaar maakte google zo'n 20% winst. 10% van de omzet komt dus neer op 50% van de winst
FONfanatic @Robbierut415 juni 2023 11:23
Omzet is niet hetzelfde als winst.
Robbierut4 @Mathijs Kok14 juni 2023 19:12
Je snapt dat het om 50% van de winst, net onder de $30.000.000.000 kan gaan? Met daarna nog de eis het bedrijf ingrijpend te veranderen?

Denk je dan dat de directie de eerste aandeelhoudersvergadering zou overleven? Ik niet.
Je bedoeld 8 jaar winst maken en investeringen doen om vervolgens 1 jaar 50% winst in te leveren en een bedrijfsonderdeel verkopen?

Denk dat het netto een positief resultaat is geweest voor google, al zullen ze balen van de boete.
foobar79 @Mathijs Kok15 juni 2023 21:28
Het is maar hoe je het bekijkt:
Ik denk dat menig bedrijf graag 50% van hun jaarwinst zou opofferen voor het uitschakelen van hun concurrenten.
GromuhlDjun @Robbierut414 juni 2023 18:21
Eens, maar als er wordt vastgehouden aan een percentage van de wereldwijde omzet (let! Geen winst!) is het toch een flinke knip in de financiën die ook werkelijk pijn gaat doen in tegenstelling tot de niksboetes (voor een google) die tot nu toe zijn opgelegd.

(Als ze nou ook belasting zouden betalen :+ )

[Reactie gewijzigd door GromuhlDjun op 25 juli 2024 08:06]

BenVenNL @GromuhlDjun14 juni 2023 18:23
Daarbij, dat is dan de boete voor de in het verleden begane overtredingen. Het is geen afkoopregeling.
Naast deze boete kan dan nog verlangd worden dat Google delen gaat verkopen om een onafhankelijke partij in de advertentie keten te hebben.
Farmeur @GromuhlDjun14 juni 2023 18:29
Wat er dus moet gebeuren:

1. Robbie[..]: de juridische procedures vereenvoudigen of de capaciteit van de gerechtelijke macht vergroten.
Zodat dit niet elke keer vele jaren gaat duren. Dit onrechtmatige, lees: strafbare, wangedrag.
Als mijn auto niet in orde is, wordt die van de weg gehaald. Waarom zouden deze antidemocratische wereldmachten wél door mogen rijden? Het lijkt op maffia, ik meen het serieus. Een eigenschap van veel grote bedrijven is dat ze het gedrag vertonen van psychopaten. Er zijn uitstekende films over gemaakt, en vraag onafhankelijke deskundigen maar eens.

2. Gromo[..]: de belastingregels aanpassen.
FONfanatic @Farmeur15 juni 2023 11:20
De capaciteit verhogen is het enige in je voorstel dat de rechtstaat niet schaadt.

Een verdachte van een economisch misdrijf (die term lijk je niet te kennen) heeft het recht zich tegen verdenkingen te verzetten. Dat recht moet je koesteren.

De vergelijking met de verkeerswetgeving slaat als een tang op een varken. Als je die overtreedt kan dat mensenlevens kosten, waaronder je eigen.
Loller1 @Robbierut414 juni 2023 20:03
Ze kunnen het niet blijven doen. Dit is geen "cost of doing business" boete meer, zeker niet als ze hem nog eens krijgen en de EU hogere eisen gaat beginnen stellen... of zelfs aan Google's eigen structuur begint te rommelen.
NicoHF @Loller114 juni 2023 20:14
Denk dat er ook wel een staffel komt.
Eerste keer 10% daarna 20% enz enz dan gaan ze wel voelen.

Zal ook eens tijd worden dat er serieus werk gemaakt wordt van al die monopolie posities, uiteindelijk zijn de betalende de klos, onderdaan de streep wij de consument dus allemaal.
kodak 14 juni 2023 18:51
De EC begon in 2021 al met het antitrustonderzoek
De conclussie is blijkbaar weer dat onderzoek zelf al jaren kost. Maar het kost kennelijk ook al ruim 7 jaar aan ongewenste handel mogelijk maken, voordat er hoe dan ook eens onderzoek werd gestart. Terwijl er wel al tientallen jaren bekend is dat grote bedrijven met veel klanten en macht niet zomaar redelijk handelen.
Zelfs al verlaagt een rechter de boete straks niet omdat de EU er lang over heeft gedaam, de slachtoffers hebben hoe dan ook al weinig tot niets aan het treuzelen, uitstellen en afzwakken van het toezicht en handhaven. Er lijkt zelfs niet van geleerd te worden om wel eerder te gaan onderzoeken en handhaven.
FONfanatic @kodak15 juni 2023 11:50
In het recht moet je zaken zo concreet mogelijk aan kunnen tonen i.p.v. uitgaan van vage vermoedens en vooroordelen. Je kunt anders jou en anderen hier collectief aanwrijven cybercriminelen te zijn en die te gaan plukken.
kodak @FONfanatic15 juni 2023 17:13
Deze wetgeving gaat juist ook om onderzoek doen omdat het hoe dan ook niet voldoende is om eerst te wachten tot het mis gaat EN er dan ook concrete aantoonbaar al een foute situatie is. Want het is al te vaak mis gegaan door alleen achteraf misschien eens te gaan onderzoeken. En dan kan er prima uit onderzoek komen dat het prima gaat. We hebben het hier niet over een bedrijf dat 8 jaar geleden nog maar een kleine speler was, toen hadden ze al een enorm marktaandeel.
Verwijderd 14 juni 2023 18:38
Goed idee van de EU, wat eigelijk veel eerder had moeten gebeuren,
misbruik keihard aanpakken zodat het voor eens en altijd duidelijk wordt dat het niet getolereerd wordt.
Nog beter zou zijn om om Google te verplichten om de diensten waarbij misbruik bewezen wordt, voor maanden of jaren te verbieden.
KKose 14 juni 2023 18:50
Wat doet EU met al die miljarden euro boetes? Waar wordt dit gebruikt?

[Reactie gewijzigd door KKose op 25 juli 2024 08:06]

wildhagen
@KKose14 juni 2023 19:00
Dat gaat naar de algemene begroting van de EU, die dat weer kan inzetten voor allerlei projecten, waar uiteindelijk de burger weer profijt van heeft en hen dus ten goede komt.
Verwijderd @theduke198914 juni 2023 22:58
Waarom noem je ze boefjes, overtreden die mensen de wet, heb je eigenlijk enig idee wat ze doen?
Nee je geeft ze de schuld dat alles duurder wordt. Zonder de eu zouden we in Europa bvb nooit zo een goed wegennet hebben waardoor je relex en in korte tijd van je vakantie in Spanje kan genieten.
En ja ook de tol wegen in Spanje zijn mede gefinancierd door de eu en nu deels tolvrij.
En dat is maar één voorbeeld van wat er alles verbeterd is maar het is nooit goed voor sommige.
Die willen alles maar het mag niets kosten. Belasting is geen scheldwoord. Helaas zijn er misstanden maar om die zo uit te lichten dat ze de hele eu slecht maken is kortzichtig.
theduke1989 @Verwijderd15 juni 2023 04:49
Maar is dat door het geld als bijvoorbeeld Google gebeurd of was dit geld er sowieso al? Want ja we betalen mee voor alles natuurlijk, lijkt me logisch dat het er op.vooruit gaan moet.
FONfanatic @theduke198915 juni 2023 11:46
Waarom zou alleen jij erop vooruit moeten gaan? De overheid is er voor iedereen, niet enkel voor graaiende vrije jongens met hun egoïsme en egocentrisme.
Verwijderd @theduke198916 juni 2023 02:46
We gaan er dan ook op vooruit. Die boetes worden gebruikt om allerlei projecten en innovaties op te zetten in de EU. Het is niet omdat jij vindt dat jij 100 euro korting moet krijgen omdat google boetes betaalt dat dat ook de regel moet wezen.
oltk @theduke198914 juni 2023 22:42
Ik begrijp dat het erg slecht met je gaat en dat je even je boosheid kwijt moet over al het onrecht dat je wordt aangedaan.

Zoek professionele hulp
Koeznetsov1982 14 juni 2023 18:15
ik heb het idee dat al deze boetes staatskas spekken over de rug van de burgers die de dupe zijn
wildhagen
@Koeznetsov198214 juni 2023 18:23
Nee.

Ze straffen bedrijven, in dit specifieke geval Google, die het niet zo nauw nemen met wetten en (mededingings) regels, omdat ze kennelijk van mening zijn dat die niet voor hen gelden.

Daar is uiteindelijk de consument juist de dupe van, op lange termijn.

Daarom is het goed dat er hard tegen dit soort praktijken wordt opgetreden.
stimpyMGS @Koeznetsov198214 juni 2023 18:50
Dit geld gaat naar de staatskas, en daar profiteren we allemaal weer van. Tegelijkertijd wordt de werkwijze van Google aangepakt. Win/win me dunkt
eggsforpedro @Koeznetsov198214 juni 2023 18:53
Zelfs al zou het zomaar het “spekken van de staatskas” zijn, dan is dat een staatskas die wordt ingezet voor het publiek belang. De burgers dus.
FONfanatic @Koeznetsov198215 juni 2023 11:28
"De staat" (de EU, de overheid) doet namens ons allen overheidsbestedingen en -investeringen, laat ons daartoe o.a. belastingen betalen. Deze boetes zijn overheidsinkomsten waarvan bijv. Defensie uitgaven doet om te voorkomen dat Rusland de NAVO-lidstaten binnenvalt,
Mathijs Kok @Koeznetsov198214 juni 2023 18:56
De staatkas word wel gespekt, de boetes gaan naar de overheden, hoeven we met zijn allemaal wat minder belasting te betalen!. Maar over de rug van de burgers? Ik zie dit juist als bescherming van de gebruikers. Een goede zaak, een zeer goede zaak.
eggsforpedro @theduke198914 juni 2023 19:31
Tip, vraag dit aan ChatGPT: Is the way the European Union spends its budget public? And if so, where can I find the data?

Onderbuikgevoelens over “boefjes” helpen niet zoveel, aangezien alle data openbaar is.
FONfanatic @iew15 juni 2023 11:31
In Utrecht gaat voor een- en tweepersoonshuishoudens de afvalstoffenheffing omlaag. Jarenlang is de vennootschapsbelasting verlaagd.
iew @FONfanatic23 juni 2023 12:28
Is hier ook gebeurt, maar kijk het nog maar even goed na, hier gingen we dus per leging van de grijze bak betalen, daarnaast betalen we nu €20 per kuub grof vuil wanneer je dat aan te bieden hebt EN is het nog steeds afhankelijk van het puntensysteem.
Eind van de rit zijn veel mensen dus gewoon duurder uit met de afvalstoffenheffing ondanks de verlaging.
Verwijderd @iew16 juni 2023 02:47
Inflatie erbij halen is pas uit de nek kletsen.
iew @Verwijderd23 juni 2023 12:29
Goed onderbouwd ook...
Koeznetsov1982 14 juni 2023 18:45
ik zie het anders , mijn inziens hebben de boetes niet geleid tot betere resultaten. Google is maar een van de velen , en de gigantische boetes die opgelegd worden betekenen weinig voor gedupeerden. Het zou eerlijker zijn dat de boete verdeeld werd over gedupeerden . ik Zie het zo doordat iemand mijn data lekt met of zonder opzet word ik gehackt , en mijn rekening is leeg. Diegene krijgt een boete. Maar ik vang bot
Mathijs Kok @Koeznetsov198214 juni 2023 18:53
Maar ik vang bot
Maar niets kan je tegenhouden om de door jouw geleden schade te verhalen op Google. Moet je die schade wel aantonen en dat zal niet meevallen aangezien het hier over advertenties gaat.
wildhagen
@Koeznetsov198214 juni 2023 18:57
Wat jij wil is een schadevergoeding. Dat is iets heel anders dan een boete, waar het hier om gaat. De EU kan niet zomaar schadevergoeding opleggen, alleen boetes.

Als je dat wil zul je zelf, of met een groep, een civiele rechtzaak tegen in dit geval Google moeten starten. Dat is geen taak, of zelfs geen bevoegdheid, die bij de EU thuishoort.
FONfanatic @wildhagen15 juni 2023 11:40
Dat soort wappies kunnen de Consumentenbond Claimservice voorleggen collectief een schadevergoeding van Google te eisen. Maar dan moet je ten eerste wel een geschaad belang kunnen aantonen. Dat is in dit geval nogal vaag: hooguit kan men claimen indirect door Google misleid te zijn.
Heidistein @theduke198914 juni 2023 20:31
Beetje raar praat van je. Gekke beschuldiging waar wel best wat bewijs bij mag.
Ja kan in de financiële stukken van Europa al die boetes terugvinden. Toegeven, het zijn imposante tabellen, maar net voor jou gekeken, ze staan er in! Heus waar, kijk zelf maar.

Wat is er mee gebeurd? Op de grote bult met geld, en die bult is weer opgegaan aan van alles, waaronder een aanzienlijk deel aan infra.
roopx 14 juni 2023 22:20
Wat?! Google gebruikt zijn monopolie voor onmenselijk hoeveelheid geld te verzamelen? *insert shocked Pikachu*

Behandel Google op dezelfde manier toen Microsoft zijn monopolie met Internet Explorer misbruikte. En in mijn mening, mag de boete extreem hoog zijn, laat het Google enorm pijn doen en een waarschuwing zijn Facebook, Apple en Amazon
Reinier 182 15 juni 2023 10:15
Zolang Google de baas is over Android en zijn apps verplicht erop moeten staan heb je nooit eerlijke concurrentie? Er moet een neutrale en kale Android komen waar gebruikers hun apps kunnen kiezen? Nu werkt alles via andere apps minder goed en bewerkelijk waardoor automatische Google wordt gekozen?
rickvdvulkaan 15 juni 2023 14:32
"Het bedrijf zou zijn eigen diensten al sinds 2014 de voorkeur geven"

Tja... is dit echt zo gek?

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.