EU dreigt met miljardenboete om machtsmisbruik van Googles advertentietools

De Europese Commissie beschuldigt Google in een voorlopig oordeel van machtsmisbruik betreffende zijn advertentiediensten. Het bedrijf zou zijn eigen diensten al sinds 2014 de voorkeur geven. De EC wil Google hierdoor mogelijk een deel van zijn verkooptools laten 'afstoten'.

Volgens de Europese Commissie is de grootste zorg dat Google 'zijn marktpositie mogelijk heeft gebruikt om zijn eigen bemiddelingsdiensten te bevoordelen'. Dergelijke diensten bemiddelen tussen adverteerders, en partijen die die reclames op hun websites tonen. Doordat Google zijn eigen bemiddelaars voortrekt, zouden die van andere partijen min of meer buitenspel zijn gezet, aldus de EC. Dat zou niet alleen concurrenten van de techgigant hebben geschaad, maar ook de kosten voor adverteerders hebben verhoogd, aangezien Google hierdoor een hoog tarief kan vragen voor zijn dienst.

Het zou voornamelijk gaan om Googles advertentie-uitwisselingsplatform AdX, dat zoveel aan de verkoop- als koopkant een voorkeursbehandeling zou krijgen door de advertentiediensten DV 360 en Google Ads. Zo zou AdX nog kunnen bieden nadat alle andere partijen al hadden geboden en wist het platform ook al van tevoren wat de waarde was van de hoogste biedingen.

Aan de verkoopkant zou Google Ads vrijwel alleen geboden hebben op zijn eigen AdX-platform waardoor het volgens de EC een groot voordeel had ten opzichte van de concurrentie. "Google vertegenwoordigt de belangen van zowel kopers als verkopers. Tegelijkertijd bepaalt Google de regels over hoe de vraag en het aanbod elkaar moeten ontmoeten. Dit leidt tot inherente en diepgaande belangenverstrengeling."

De EC zegt er geen vertrouwen in te hebben dat Google zijn gedrag verandert. De Commissie is bang dat als deze van Google eist om zijn diensten enkel aan te passen, het bedrijf gewoon zal blijven doen wat het nu doet. Eurocommissaris Margrethe Vestager stelt dat Google vermoedelijk enkel zijn gedrag op 'een subtiele wijze' aanpast om het moeilijker te maken het op te sporen. Daarom zegt de EC dat haar bezwaren enkel kunnen afnemen als Google een deel van haar diensten in zijn geheel afstoot, zoals Doubleclick for Publishers en AdX. Google riskeert tevens een boete van maximaal tien procent van zijn jaarlijkse, wereldwijde omzet als het bedrijf schuldig wordt bevonden.

Google zegt in een reactie het oneens te zijn met het oordeel van de Europese Commissie, schrijft onder meer The Verge. "Onze advertentietechnologie helpt websites en apps met het financieren van hun content en om bedrijven, groot en klein, op effectieve wijze nieuwe klanten te bereiken. Het onderzoek van de Europese Commissie focust zich op een klein aspect van onze advertentietak en is niet nieuw." Google zegt 'gepast' te zullen reageren op de beschuldigingen.

De EC begon in 2021 al met het antitrustonderzoek. Het betreft hier een voorlopige conclusie. Google krijgt nu eerst de gelegenheid om op de zorgen van de Europese Commissie te reageren, alvorens de EC een eindoordeel velt en met daadwerkelijke consequenties komt.