Europa volgt VS en wil Google opsplitsen om concurrentie te bevorderen

De Europese Commissie volgt de VS en heeft nu uitgesproken dat het Google wil opsplitsen. Specifiek gaat het om de onderdelen voor het veilen van advertenties die de overheden uit elkaar willen halen.

Eurocommissaris Margarethe Verstaeger zegt volgens Bloomberg dat 'opsplitsen de enige manier is'. De EU beschuldigt Google-moederbedrijf Alphabet ervan dat het eigen diensten heeft bevoordeeld en dat ging ten koste van onder meer concurrenten, website-eigenaren en adverteerders.

Die dominante positie is er, omdat Google op drie plekken in de keten een grote dienst heeft. Voor website-eigenaren die advertenties willen plaatsen heeft het DoubleClick for Publishers. Voor adverteerders is er Google Ads en voor het veilen daarvan is er AdExchange. Al die diensten hebben een stevige positie op de markt of zijn zelfs dominant. Daardoor kan Google concurrentie buitenspel zetten.

Europa volgt daarmee het Amerikaanse ministerie van justitie in de wil om Google op te splitsen. Dat zei in januari al dat het daarnaar zou gaan streven. Het is onduidelijk hoe de zaak nu verder zal gaan. Google en Alphabet zullen een mogelijke opsplitsing juridisch gaan aanvechten, waarbij de autoriteiten zullen moeten aantonen dat opsplitsen de enige manier is om concurrentie te bevorderen op de markt voor online advertenties. Google wees in januari al de beschuldigingen van de hand en zegt dat de concurrentie juist is toegenomen. Zo is Netflix vorig jaar in zee gegaan met Microsoft voor de verkoop van advertenties in zijn abonnementsvorm met ads.