Intel levert Aurora-supercomputer met 2 exaflops aan rekenkracht af na uitstel

Intel is klaar met het afleveren van de Aurora-supercomputer. Het bedrijf heeft daarmee samen met HPE ruim 10.000 'blades' afgeleverd met in totaal 63.744 gpu's en 21.248 cpu's. De supercomputer moest eigenlijk in 2018 al af zijn, maar is meermaals herontworpen en uitgesteld.

De Aurora-supercomputer bestaat uit 166 serverracks met ieder 64 blades, schrijft Intel in een persbericht. Daarmee is het systeem nu uitgerust met in totaal 10.624 blades met ieder 2 Sapphire Rapids-cpu's van 40 cores en 6 Ponte Vecchio-gpu's. Intel zegt dat de volledige supercomputer is afgeleverd en geïnstalleerd in het Argonne National Laboratory van het Amerikaanse ministerie van Energie. De supercomputer beschikt verder over 10,9 petabyte DDR5-geheugen en 1,36PB HBM-geheugen op de Sapphire Rapids-cpu's. Het systeem heeft ook 1024 opslagnodes met in totaal 230PB opslagcapaciteit en een totale bandbreedte van 31TB/s.

De supercomputer zal onder meer gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Volgens Intel wordt Aurora later dit jaar daadwerkelijk in gebruik genomen. Het bedrijf deelde eerder ook al details over een 'Aurora GPT'-taalmodel dat gericht wordt op wetenschap en gedraaid zal worden op de supercomputer.

Intel verwacht dat Aurora later dit jaar de eerste supercomputer is die theoretische prestaties van 2 exaflops haalt als hij wordt toegevoegd aan de TOP500-lijst. Daarmee zou de supercomputer vermoedelijk op plek een komen te staan. Momenteel staat de Frontier-supercomputer met AMD-hardware op de eerste plek, met prestaties van ruim 1 exaflops.

De Aurora-supercomputer werd in 2015 al aangekondigd. Het systeem had toen een verwachte rekenkracht van 180 petaflops. Het systeem werd later uitgesteld tot 2021. Intel hoogde zijn prestatieverwachting daarmee wel op naar 1 exaflops. Eind 2021 zei Intel dat de supercomputer in 2022 opgeleverd zou worden en 2 exaflops aan rekenkracht zou bieden. Uiteindelijk komt het systeem dit jaar, in 2023, dus online.

De installatie van de Aurora-supercomputer. Bron: Argonne National Laboratory