VS krijgt Polaris-supercomputer met Nvidia A100-gpu's en AMD EPYC-processors

Het Argonne National Laboratory van het Amerikaanse ministerie van Energie krijgt een nieuwe supercomputer genaamd Polaris, met A100-gpu's van Nvidia en EPYC-processors van AMD. Polaris zal software voor de uitgestelde Aurora-supercomputer van Intel voorbereiden.

Polaris bestaat volgens het ANL en Nvidia uit 560 nodes, die ieder een AMD EPYC-processor en vier Nvidia A100-gpu's hebben. Het totaal aantal gpu's van Polaris bedaagt daarmee 2240. Het is daarmee de grootste gpu-supercomputer in binnen de Argonne Leadership Computing Facility. De supercomputer wordt dit jaar geleverd en geïnstalleerd en moet begin 2022 operationeel zijn.

Het Argonne National Laboratory noemt geen specifieke AMD EPYC-modellen, maar HPC Wire schrijft dat het aanvankelijk tweede generatie EPYC Rome 7532-cpu's met 32 Zen 2-cores betreffen. In maart 2022 zou het systeem overstappen op EPYC Milan 7343-processors van de derde generatie. Die beschikken ook over 32 cores maar gebaseerd zijn op AMD's Zen 3-microarchitectuur. Hiermee krijgt Polaris in totaal 17.920 cpu-cores.

Volgens het Argonne National Laboratory haalt Polaris een theoretische rekenkracht van maximaal 1,4 exaflops bij AI-rekentaken. De double-precision fp64-prestaties zouden daarbij op 44 petaflops liggen. De supercomputer moet wetenschappers en ontwikkelaars onder andere in staat stellen om software te testen voor de komende Aurora-exascalesupercomputer van het Argonne National Laboratory. Het ANL spreekt daarbij over het testen van softwarecode en applicaties voor 'een reeks projecten op het gebied van AI, engineering en wetenschap', die bedoeld zijn voor de Aurora-supercomputer met Intel-cpu's en -gpu's.

Aurora zou aanvankelijk dit jaar geleverd worden, maar dit is uitgesteld vanwege vertraging bij Intel. Mogelijk heeft dit uitstel geleid tot de deal voor deze Polaris-supercomputer. Bronnen van Reuters berichtten deze week al dat Nvidia en AMD in gesprek zouden zijn met het Argonne National Laboratory voor de bouw van een nieuwe supercomputer. Plannen voor Polaris zouden volgens dat persbureau zijn opgezet terwijl het laboratorium wacht op de Intel-supercomputer. Het is niet bekend welk bedrag het ANL betaalt voor Polaris.