Oracle voorziet clouddienst van Nvidia A100-gpu's

Oracle maakt Nvidia's A100-gpu's beschikbaar via zijn Oracle Cloud Infrastructure. Gebruikers kunnen bij rekentaken voor high performance computing opschalen naar meer dan vijfhonderd gpu's, door een netwerk via Mellanox RDMA op te zetten.

De GPU4.8-instances van de Oracle Cloud Infrastructure bestaan uit acht A100 Tensor Core-gpu's, gecombineerd met een AMD Rome-processor met 64 cores en een kloksnelheid van 2,9GHz, 2048GB ram en 24TB nvme-opslag. De instances kunnen onderdeel uitmaken van Oracles Cluster Network. Klanten kunnen hiermee clusters vormen van meer dan vijfhonderd gpu's via Nvidia's Mellanox RDMA, dat gebruikmaakt van Converged Ethernet, of RoCE.

Mellanox RDMA maakt het mogelijk geheugen aan te spreken zonder dat de taken van de cpu onderbroken hoeven te worden en dankzij GPUDirect kan dat ook bij gpu-geheugen. RoCE biedt de mogelijkheid dat RDMA-verkeer via ethernet te laten verlopen. Het gaat hierbij om directe peer-to-peer-verbindingen tussen het gpu-geheugen van de A100-kaarten, met lage latency en waarbij de cpu ontlast wordt.

Los daarvan krijgen klanten de komende maanden de mogelijkheid een, twee of vier gpu's per virtuele machine in te zetten. Oracle richt zich met het aanbod onder andere op bedrijven in de automotive-industrie en vliegtuigindustrie, die de grafische rekenkracht in kunnen zetten voor simulaties en complexe modellen.

Oracle is niet de eerste die de Nvidia A100 integreert in zijn cloudarchitectuur. Google kondigde afgelopen zomer zijn A2 VM-familie van instances aan, met tot aan zestien A100-gpu's. Nvidia kondigde de A100 in mei aan. Het was toen de eerste gpu op basis van Nvidia's Ampere-architectuur. De A100 is bedoeld voor high performance computing, kunstmatige intelligentie en andere datacentertoepassingen.