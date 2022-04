Gmail is in te stellen als standaard-e-mail-app in iOS 14

Met de komst van iOS 14 kunnen gebruikers andere mail-apps instellen als de standaard-app voor e-mailen. Inmiddels is dat ook mogelijk met Gmail. Eerder kon dat al met Outlook, de e-maildienst van Microsoft, en het is ook mogelijk bij enkele andere e-maildiensten.

De update die het mogelijk maakt om Gmail in te stellen als de standaard-e-mail-app, is inmiddels uitgebracht voor iOS. Gebruikers kunnen de dienst van Google als de standaard-mail-app instellen vanuit de app zelf, of via de instellingen in iOS. Google liet onlangs al weten dat de optie om Gmail als de standaard-e-mail-app in te stellen bij iOS eraan zat te komen, maar gaf toen nog geen datum voor de release.

Overigens meldde 9to5Mac eerder dat er sprake van een bug lijkt te zijn, waardoor het instellen van een browser- of e-mail-app van een derde ongedaan wordt gemaakt na een herstart van de iPhone. De iPhone maakt dan weer gebruik van Apples eigen mail-app en de Safari-browser als standaard-apps. Wanneer dit probleem zal zijn opgelost, is niet bekend.

Woensdag bracht Apple zijn nieuwe besturingssysteem voor iPhones uit. IOS 14 maakt het mogelijk om een andere mail-app in te stellen als de standaard-app en hetzelfde geldt voor browsers als Chrome. Verder zijn er allerlei wijzigingen aangebracht in de interface van iPhones, zoals de mogelijkheid om widgets te plaatsen op homescreens.