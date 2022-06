Gmail laat gebruikers pop-up zien met keuze om data te gebruiken voor functies

Google zet binnenkort bij Gmail-gebruikers een pop-up in beeld met de mogelijkheid om bepaalde functies, zoals automatisch sorteren van e-mail en invullen van zinsdelen bij het typen, in- of uit te schakelen. Daarbij staat welke data Google daarvoor gebruikt.

De pop-up legt gebruikers de keuze voor of ze 'slimme functies' willen behouden of uitzetten. Vervolgens stelt Google de vraag of andere diensten dan Gmail, Chat en Meet, waaronder Assistent en Maps, dezelfde data mogen gebruiken, schrijft Google.

Het kunnen uitschakelen van de diensten is niet nieuw, maar dat Google de keuze voorlegt in een pop-up, is wel nieuw. Dat moet bevorderen dat mensen een bewuste keuze maken om Google data te laten gebruiken in ruil voor de functies die de diensten bieden. "Deze nieuwe instelling is ontworpen zodat het minder moeite kost om de instellingen te begrijpen. Dat komt voort uit wat we geleerd hebben uit gebruiksonderzoek en de nadruk die toezichthouders leggen op begrijpelijke keuzes voor gebruik van data." De pop-up zal in de komende weken bij gebruikers in Gmail verschijnen.