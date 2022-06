Gerucht: Apple en Foxconn testen prototypes vouwbare iPhones

Apple heeft prototypes van een vouwbare iPhone naar fabrikant Foxconn gestuurd, meldt een Chinese krant. Het zou gaan om vouwbare modellen met een oledscherm of een microledscherm, meldt het gerucht.

Getest wordt onder meer of het scharnier honderdduizend keer kan worden gevouwen zonder te breken, meldt Economic Daily News. De schermen zouden afkomstig zijn van Samsung. Het is onbekend of het gaat om een vouwbaar scherm of om een smartphone met twee schermen met een scharnier ertussen, zoals de Microsoft Surface Duo.

Apple zou de release van het prototype voorbereiden voor de generatie iPhones van 2022. Het is niet voor het eerst dat er dit jaar geruchten verschijnen over een prototype van een vouwbare iPhone. Jon Prosser meldde in juni dat er een prototype is met meer dan één scherm.

Als schermtechniek zou Apple oled of microled overwegen. Alle huidige iPhones hebben gebogen oledschermen. Net zoals bij veel andere duurdere smartphones zit het scherm daarbij gebogen in de behuizing om de schermrand aan de onderkant te beperken, terwijl het scherm voor de gebruiker plat is.

Microled is een schermtechniek met kleine leds. Schermen met microleds hebben geen backlight nodig, de leds geven zelf licht als individuele pixels. Ze delen eigenschappen met oleds, maar in tegenstelling tot die leds gebruiken ze geen organisch materiaal, maar bijvoorbeeld galliumnitride. De techniek is nog niet in gebruik voor displays in consumentenelektronica.

